MSZ: Zbigniew Rau i Antony Blinken rozmawiali m.in. o sytuacji bezpieczeństwa w Europie

Bieżąca sytuacja bezpieczeństwa w Europie oraz koordynacja działań wspólnoty transatlantyckiej na rzecz wsparcia walczącej z rosyjską agresją Ukrainy były tematami rozmowy telefonicznej szefa MSZ Zbigniewa Raua z sekretarzem stanu USA Antonym Blinkenem - podało w środę polskie MSZ.

Resort dyplomacji poinformował w komunikacie, że rozmówcy jako kluczowe wobec agresji Federacji Rosyjskiej wskazali zachowanie spójności, jedności i solidarności całej społeczności międzynarodowej, w tym w szczególności wspólnoty transatlantyckiej.

"Ministrowie poruszyli także aktualną tematykę z agendy dwustronnej. Odnosząc się do stanu relacji polsko-amerykańskich podkreślili, że są one wielowymiarowe i najlepsze w historii. Omówili również zaangażowanie obu państw podczas zbliżającej się debaty generalnej 78. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku w drugiej połowie miesiąca, która będzie stanowiła okazję do kontynuowania wieloaspektowego dialogu polsko-amerykańskiego" - przekazano w komunikacie.

