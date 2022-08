Msza święta za ofiary Zbrodni Lubińskiej z udziałem prezydenta i premiera

Prezydent Andrzej Duda i premier Mateusz Morawiecki oraz marszałek Elżbieta Witek w Lubinie na Dolnym Śląsku wzięli udział w mszy świętej odprawionej za ofiary Zbrodni Lubińskiej. Doszło do niej 40 lat temu: od kul ZOMO zginęło trzech mężczyzn, a kilkadziesiąt osób zostało rannych.

W środę po południu w Lubinie na Dolnym Śląsku prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda oraz marszałek Sejmu Elżbieta Witek uczestniczyli w obchodach 40. rocznicy Zbrodni Lubińskiej.

31 sierpnia 1982 r., podczas pokojowej manifestacji w Lubinie, od milicyjnych kul zginęły trzy osoby: Michał Adamowicz, Andrzej Trajkowski i Mieczysław Poźniak; kilkadziesiąt zostało rannych. Odpowiedzialni za zbrodnię lubińską zostali prawomocnie skazani w 2007 r. Wrocławski sąd skazał wówczas Jana M., b. z-cę komendanta miejskiego MO w Lubinie, Bogdana G. - b. z-cę komendanta wojewódzkiego MO w Legnicy oraz Tadeusza J., b. dowódcę plutonu ZOMO za "sprawstwo kierownicze zabójstwa trzech osób" podczas manifestacji w Lubinie.

O godz. 17 w kościele pod wezwaniem Matki Bożej Częstochowskiej w Lubinie pod przewodnictwem biskupa Ignacego Deca odprawiona została msza święta za ofiary tej masakry dokonanej przez władze komunistyczne. Obok prezydenta Dudy i marszałek Witek w nabożeństwie uczestniczył również premier Mateusz Morawiecki.

"Modlimy się dzisiaj za zabitych w Lubinie, ale również za wszystkich innych, którzy zginęli za naszą ojczyznę. Jeśli jeszcze nie zostali zbawieni to otoczmy ich dusze naszą modlitwą, aby dobry Pan przyjął ich do królestwa bożego" - powiedział bp Dec.

Podkreślił, że Lubin nie zapomina i nie zapomni o swoich bohaterach, którzy oddali życie za takie wartości jak solidarność, wolność, możliwość demonstrowania swej wiary.

W homilii nawiązał do tego, że powodzenie ruchu społecznego, jakim była Solidarność wzięło się przede wszystkim z tego, że nawiązywała ona do wartości ewangelicznych i narodowych, była zainspirowana słynnym słowami papieża świętego Jana Pawła II, który podczas pielgrzymki w 1979 toku w Warszawie powiedział: "Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze Ziemi, tej ziemi".

"Niech nasza ojczyzna jednoczy i buduje się wokół tych wartości ewangelicznych i narodowych. I wyznacza dla Europy i dla świata drogę prawdy i życia, drogę świętości, drogę sprawiedliwości, miłości i pokoju" - powiedział biskup Dec.

Prezydent Lubina Robert Raczyński przypomniał, że zbrodnia komunistyczna w Lubinie była przez wiele lat banalizowana i określana mianem "wydarzenia lubińskie".

"To była zbrodnia z użyciem karabinów wobec pokojowej manifestacji. Nasze miasto było pacyfikowane i okupowane przez 48 godzin. Zomowcy strzelali do mieszkańców na ulicy, do mieszkań wrzucano race, gaz łzawiący. Jestem wdzięczny panu prezydentowi, pani marszałek, panu premierowi za to, że jako najwyższe władze w kraju swoją obecnością na obchodach rocznicy tej zbrodni sprawiacie, iż więcej osób dowiaduje się prawdy o tej zbrodni i jej przebiegu" - powiedział Raczyński.