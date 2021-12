Mucha o nieprawidłowościach w TSUE: mamy prawo oczekiwać wyjaśnień na forum UE

Tak poważne zarzuty w każdym kraju członkowskim byłyby wyjaśnione; mamy prawo oczekiwać tego na forum unijnym - stwierdził w niedzielę doradca prezydenta Paweł Mucha. Również zdaniem przedstawicieli opozycji rozliczenie tej sprawy jest w interesie UE .

Mucha pytany podczas niedzielnego programy w TVP Info o nieprawidłowości w TSUE, o których pisał francuski "Liberation" zaznaczył, że sprawa "powinna być bez wątpienia wyjaśniona". "Dobrze, że pojawił się postulat debaty w PE - mam nadzieję, że do takiej debaty dojdzie" - dodał.

Według Muchy, "to są bardzo poważne informacje" - dot. działalności najważniejszych unijnych instytucji. "Do tego dochodzą wątki finansowe, wątki interesów, wzajemnych powiązań. To się może przekładać na rozstrzygnięcia, taka sprawa powinna być wyjaśniona we wszystkich jej aspektach" - ocenił. Dodał, powinien być też badany "wątek prawno-karny", gdyby w toku analiz i wyjaśnień okazało się jest podejrzenie popełnienia przestępstwa.

W opinii Muchy nie można się godzić na to, "żeby następowała oligarchizacja elit europejskich" ani na brak transparentności w tej sprawie dla obywateli UE. "Nie można się też godzić na tego rodzaju standard działania, że jedyny komunikat, który idzie od głównych zainteresowanych jest taki: "my tutaj prawa nie naruszamy+" - wskazał. Jak mówił Mucha, "tak poważne zarzuty w każdym kraju członkowskim byłyby wyjaśnione. Tym bardziej mamy prawo oczekiwać tego na forum unijnym".

To nieprawidłowości odnieśli się też inni goście niedzielnego programu. Marek Suski (PiS) wskazał, że tego rodzaju sądy, jak TSUE są zaprzeczeniem sprawiedliwości. Według niego jest to "europejski sąd niesprawiedliwości". "Mamy dokładnie czarno na białym, że Unia Europejska dzisiaj przestała być organizmem, na który liczyliśmy (...). Okazało się, że ta dobra organizacja międzynarodowa jest zgniła od środka w sposób taki, który być może spowoduje, że w ogóle UE przestanie funkcjonować" - ocenił.

Zdaniem Wandy Nowickiej (Lewica) niewątpliwie doszło do naruszenia dobrych obyczajów. "Nie powinno być kontaktów między niektórymi szczeblami władz" - zgodziła się posłanka. Według niej w UE pewne mechanizmy funkcjonują: "pojawił się artykuł i natychmiast jest reakcja". Zaznaczyła, że gdyby pojawiły się zarzuty korupcyjne "trzeba się nimi zająć".

Grzegorz Rusiecki (KO) przyznał, że rozliczenie tej sprawy "w sposób transparenty" jest w interesie całej UE i Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. "Jest to w interesie wspólnoty państw, którym zależy na tym, żeby UE trwała, rozwijała się (...) i żeby nie było wątpliwości co do tego, czy dane orzeczenie wynikało z obiektywnych przesłanek czy z jakiejś grupy interesów" - zaznaczył. W opinii Rusieckiego rozwiązaniem sprawy powinna się zająć Rada Europejska, w skład której wchodzą premierzy, przedstawiciele wszystkich państw.

Jarosław Sachajko (Kukiz'15) ocenił, że TSUE jest organizacją "bardzo odległą od demokracji" i ważne jest, by była instancja odwoławcza. "Może potrzebna jest komisja śledcza w Parlamencie Europejskim (...) złożona z reprezentacji wszystkich polityków; politycy z EPL powinni być tam w znacznej mniejszości?" - powiedział. Na konieczność powołania komisji śledczej w tej sprawie wskazał też Mariusz Kałużny (Solidarna Polska). Według niego "jak najbardziej" powinno być polskie śledztwo. "To powinna być komisja niezależna" - podkreślił.

Francuska gazeta "Liberation" napisała o rzekomej korupcji i handlu wpływami między innymi: przewodniczącego TSUE sędziego Koena Lenaertsa oraz ważnych unijnych urzędników związanych z EPL. Według gazety w latach 2010-2018 politycy partii uczestniczyli w spotkaniach, które były nielegalnie finansowane z publicznych funduszy.

W takich spotkaniach mieli brać udział m.in. były szef KE Jean-Claude Juncker, były wiceprzewodniczący KE Jyrki Katainen czy Johannes Hahn, obecny komisarz UE ds. budżetu i bliski współpracownik przewodniczącej KE Ursuli von der Leyen. Według dziennika pod wpływem lobbystów ma znajdować się również obecny szef Rady Europejskiej Charles Michel.

Do lobbowania i "urabiania" polityków unijnych miało dochodzić m.in. we francuskim zamku Chambord, słynącym z polowań organizowanych przez polityków i biznesmenów. "Liberation" ujawnia również, że KE oraz władze kilku państw naciskały na Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych, aby nie prowadził śledztwa w tej sprawie.