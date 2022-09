Mularczyk: dzięki uchwale Sejmu rząd ma mocny mandat negocjacyjny ws. reparacji

Dzięki poparciu przez 418 posłów sejmowej uchwały ws. dochodzenia przez Polskę zadośćuczynienia za szkody spowodowane przez Niemcy w czasie II wojny światowej rząd premiera Mateusza Morawieckiego ma mocny mandat negocjacyjny w sprawie reparacji - uważa poseł PiS Arkadiusz Mularczyk.

Sejm przyjął w środę uchwałę w sprawie dochodzenia przez Polskę zadośćuczynienia za szkody spowodowane przez Niemcy w czasie II wojny światowej. W uchwale Sejm RP wzywa rząd Niemiec do jednoznacznego przyjęcia odpowiedzialności politycznej, historycznej, prawnej oraz finansowej za wszystkie skutki spowodowane w Polsce i obywatelom Polski w wyniku rozpętania II wojny światowej przez III Rzeszę Niemiecką. Podkreślono, że państwo polskie nigdy nie zrzekło się roszczeń wobec państwa niemieckiego.

W głosowaniu "za" było 418 posłów, przeciw 4 posłów z KO; 15 posłów, w tym 7 posłów z Polski 2050, 3 z PPS, 1 z KO oraz 4 z Lewicy, wstrzymało się od głosu; 23 posłów nie wzięło udziału w głosowaniu.

"To jest dobry wynik, 418 posłów głosowało +za+, to jest bardzo mocny mandat parlamentarny, społeczny, polityczny, bo wszystkie kluby parlamentarne to poparły. Znaczy to, że dzisiaj rząd pana premiera Morawieckiego ma mocny mandat negocjacyjny" - powiedział w środę w TVP Info Arkadiusz Mularczyk (PiS), który przygotował raport o stratach wojennych.

Poinformował, że prawdopodobnie w październiku można spodziewać się noty do rządu Niemiec w tej sprawie - nota taka jest obecnie teraz przygotowywana przez MSZ.

Mularczyk wyraził zdziwienie, że w głosowaniu nad uchwałą od głosu wstrzymali się posłowie koła Polska 2050 Szymona Hołowni. "Jeszcze nie tak dawno były głosy tego pana, że popiera reparacje, ale by je Ukrainie przyznać, jakieś takie dziwne pomysły" - zauważył poseł PiS.

"Widać, że oni próbują się czymś odróżniać od większości, która jest w Sejmie, w każdej sprawie szukają dziury w całym. Wydaje się, że ta sprawa powinna mimo wszystko łączyć nas wszystkich. Chyba, że są rzeczy o których nie wiemy i ta formacja (Polska 2050 - PAP) jest na jakimś pasku państwa niemieckiego, bo tego też nie można wykluczyć" - dodał Mularczyk.

1 września w Warszawie zaprezentowano raport o stratach poniesionych przez Polskę w wyniku agresji i okupacji niemieckiej w czasie II wojny światowej. Podano, że ogólna kwota tych strat to ponad 6 bilionów 220 miliardów zł. Dzień później wiceszef MSZ Szymon Szynkowski vel Sęk przekazał raport niemieckiemu koordynatorowi do spraw współpracy z Polską Dietmarowi Nietanowi.