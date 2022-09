Mularczyk: nie spodziewałem się innej odpowiedzi ze strony Niemiec

Nie spodziewałem się innej odpowiedzi ze strony Niemiec - tak Arkadiusz Mularczyk (PiS) skomentował stanowisko rządu Niemiec w sprawie reparacji. Jego zdaniem zrzeczenie się reparacji przez rząd PRL w 1953 roku nie zostało przyjęte zgodnie z prawem.

W czwartek na Zamku Królewskim w Warszawie opublikowano raport o stratach poniesionych przez Polskę w wyniku agresji i okupacji niemieckiej. Wynika z niego, że straty Polski w wyniku rozpętanej przez Niemców wojny to 6 bilionów 220 mld 609 mln złotych. Roszczenia odszkodowawcze Polski wobec Niemiec nie wygasły i nie uległy przedawnieniu - zaznaczają autorzy raportu.

Odniosło się do tego niemieckie MSZ. "Stanowisko niemieckiego rządu nie uległo zmianie, sprawa reparacji została zamknięta. Polska już dawno, bo w 1953 roku, zrzekła się dalszych reparacji i kilkakrotnie potwierdzała to zrzeczenie. To podstawa obowiązującego obecnie porządku europejskiego. Niemcy ponoszą odpowiedzialność polityczną i moralną za II wojnę światową" - poinformował rzecznik niemieckiego MSZ.

"Nie spodziewałem się innej odpowiedzi ze strony Niemiec, ciekawi mnie tylko argumentacja, jakiej Niemcy używają" - skomentował w czwartek w Polsat News poseł PiS Arkadiusz Mularczyk, który kierował zespołem przygotowującym raport.

"Chciałbym, aby rząd niemiecki upublicznił to zrzeczenie się reparacji. Z tego, co wiem, w archiwach niemieckich nie ma żadnego dokumentu, żadnej uchwały, żadnej noty, nie ma po prostu nic" - mówił.

Na uwagę, że eksperci powołują się na oświadczenie rządu polskiego z 23 sierpnia 1953 roku, iż z dniem 1 stycznia 1954 roku zrzeka się reparacji ze strony Niemiec, Mularczyk zaznaczył, że "nie ma dokumentu, który spełniałby wymogi formalno-prawny uchwały Rady Ministrów".

"Nie widziałem żadnej uchwały Rady Ministrów rządu (Bolesława) Bieruta, żaden taki dokument nie został wprowadzony do obiegu publicznego, nie został opublikowany w Dzienniku Ustaw ani w Monitorze Polskim, więc trudno powiedzieć, by taka uchwała miała miejsce" - powiedział Mularczyk.

Dodał, że oświadczenie premiera Bieruta nie zostało wdrożone skutecznie do systemu prawnego. "Nie możemy kartki, którą podpisał Bierut, traktować jako uchwały rządu Bieruta" - mówił.

Komentował także fakt, że w 2004 roku rząd RP stwierdził, iż oświadczenie rządu PRL z 23 sierpnia 1953 roku o zrzeczeniu się reparacji wojennych uznaje za obowiązujące. "Pytanie, czy można za obowiązujące uznać coś, co w 1953 roku nie weszło do systemu prawa polskiego, bo nie zostało skutecznie ogłoszone" - komentował Mularczyk.