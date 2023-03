Mularczyk o decyzji MTK: ważna decyzja prawno-międzynarodowa; społeczność międzynarodowa uznaje Putina za zbrodniarza

Wydanie przez Międzynarodowy Trybunał Karny nakazu aresztowania prezydenta Rosji Władimira Putina, to niezwykle ważna decyzja prawno-międzynarodowa; społeczność międzynarodowa, która ratyfikowała MTK, uznaje Putina za zbrodniarza - ocenił w sobotę w rozmowie z PAP wiceszef MSZ Arkadiusz Mularczyk.

Międzynarodowy Trybunał Karny (MTK) wydał w piątek nakaz aresztowania prezydenta Rosji Władimira Putina. Sędziowie przychylili się do wniosku prokuratury, uznając, że są realne podstawy by sądzić, że Putin jest odpowiedzialny za zbrodnie wojenne polegające na bezprawnych deportacjach dzieci z okupowanych terenów Ukrainy do Rosji.

Mularczyk w sobotę w rozmowie z PAP ocenił, że jest to "niezwykle ważna prawno-międzynarodowo decyzja". "To nie tylko symbol, ale realny znak, że jeżeli kiedykolwiek Putin pojawi się na terytorium państwa, które ratyfikowało Rzymski Statut MTK, to będzie ścigany karnie" - dodał.

"MTK uznał działania, które popełnia Putin jako prezydent państwa, za, jak rozumiem, zbrodnie wojenne i ludobójstwo, więc jest to bardzo ważne wydarzenie od strony prawno-międzynarodowej, (...) społeczność międzynarodowa, która ratyfikowała MTK, uznaje w tym przypadku Putina za zbrodniarza, który podlega ściganiu karnemu" - powiedział wiceszef MSZ.

MTK w tej samej decyzji wydał również nakaz aresztowania rosyjskiej rzeczniczki praw dziecka Marii Lwowej-Biełowej, oskarżanej o te same zbrodnie.

Jak stwierdził MTK, przestępstwa, o które są podejrzani Putin i Lwowa-Biełowa, były popełniane co najmniej od 24 lutego 2022 r. i stanowią naruszenie mówiącego o zbrodniach wojennych artykułu 8. Statutu Rzymskiego - międzynarodowego aktu prawnego ustanawiającego MTK. Putin jest ponadto podejrzany o niewłaściwe sprawowanie nadzoru nad swoimi cywilnymi i wojskowymi podwładnymi, którzy dopuścili się tych przestępstw lub pozwolili na to, by je popełniono.

Nakazy aresztowania są tajne, by chronić ofiary, świadków i sam proces śledztwa; w tym przypadku MTK - ze względu na to, że przestępstwa, których dotyczy, najprawdopodobniej są ciągle popełniane, a publiczna świadomość istnienia tych nakazów może przyczynić się do zapobieżenia im w przyszłości - zgodził się je upublicznić.

Mający siedzibę w Hadze MTK jest powołany do sądzenia osób fizycznych. Ma uprawnienia do rozpoznawania oskarżeń o zbrodnie wojenne, zbrodnie ludobójstwa i zbrodnie przeciwko ludzkości.

Śledztwo w sprawie zbrodni wojennych na Ukrainie zostało wszczęte 3 marca 2022 r. na wniosek kilkudziesięciu państw, w tym Polski. Prokuratura MTK przesłała sędziom wniosek o wydanie nakazów aresztowania Putina i Lwowej-Biełowej 22 lutego b.r.