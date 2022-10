Mularczyk o geście Brandta: symboliczny gest nie zastąpi rozliczenia przeszłości

Symboliczny gest pojednania wobec narodu wymordowanych i ograbionych nie zastąpi prawdziwego i uczciwego rozliczenia przeszłości - napisał we wtorek poseł PiS Arkadiusz Mularczyk, odnosząc się do symbolicznego gestu z 1970 r. ówczesnego kanclerza RFN Willy Brandta.

We wtorek Mularczyk zamieścił w mediach społecznościowych wpis nawiązujący do tego, że w 1970 r. ówczesny kanclerz Republiki Federalnej Niemiec Willy Brandt ukląkł przed pomnikiem Bohaterów Getta w Warszawie.

"Gest i komentarze Brandta nigdy nie były skierowane do Polski ani Polaków. Co więcej, puste gesty nigdy nie zrekompensują koniecznej rekompensaty. Zamiast pozować do kamery, prawdziwy postęp dyplomatyczny dokonuje się poprzez formalne negocjacje i dialog!" - napisał Mularczyk na Twitterze.

Do jego słów odniósł się ambasador Niemiec, Thomas Bagger. "Ludzie nieprzejednani nie zdołają zniszczyć dzieła pojednania tak wielu odważnych i szlachetnych Polaków i Niemców" - podkreślił na Twitterze.

W odpowiedzi na słowa ambasadora, Mularczyk oświadczył: "Symboliczny gest pojednania wobec narodu wymordowanych i ograbionych nie zastąpi prawdziwego i uczciwego rozliczenia przeszłości".

7 grudnia 1970 r., kanclerz RFN Willy Brandt uklęknął przed Pomnikiem Bohaterów Getta w Warszawie. Jest to jeden z najbardziej poruszających symboli politycznych współczesnej historii, a zdjęcie klęczącego Brandta obiegło cały świat.

Kanclerz RFN wykonał gest w trakcie swojej wizyty związanej z podpisaniem układu z Polską dotyczącego normalizacji stosunków, w którym Bonn po raz pierwszy od zakończenia II wojny światowej uznało polską granicę zachodnią.