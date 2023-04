Mularczyk o uchwale ws. reparacji: będzie stanowiła podstawę do przygotowania kolejnej noty dyplomatycznej do rządu Niemiec

Przyjęta we wtorek uchwała ws. reparacji jest formalną odpowiedzią naszego rządu na notę niemiecką i będzie stanowiła podstawę do przygotowania kolejnej noty dyplomatycznej do rządu Niemiec - zapowiedział we wtorek wiceszef polskiej dyplomacji Arkadiusz Mularczyk.

Rząd przyjął we wtorek uchwałę w sprawie konieczności uregulowania w stosunkach polsko-niemieckich kwestii reparacji, odszkodowania i zadośćuczynienia w związku z napaścią Niemiec na Polskę w 1939 r. oraz późniejszą okupacją niemiecką.

Wiceszef MSZ podczas późniejszej konferencji prasowej powiedział, że celem uchwały jest formalne ustosunkowanie się polskiego rządu do odpowiedzi, jaką Niemcy wystosowały na polską notę dyplomatyczną ws. domagania się reparacji wojennych i odszkodowań. Mularczyk stwierdził, że "strona niemiecka w formie bardzo lakonicznej odpowiedziała, że kwestia reparacji jest zamknięta".

Podkreślił jednocześnie, że polski rząd stoi na stanowisku, iż "ani w czasach PRL, ani w czasach wolnej RP, od momentu odzyskania przez Polskę suwerenności kwestia reparacji, odszkodowań i zadośćuczynienia nigdy nie była otwarta w relacjach między naszymi krajami, a tym samym oba kraje nigdy kwestii reparacji nie zamknęły".

Mularczyk dodał, że uchwała ma skutek wiążący dla wszystkich organów państwa w Polsce i wszystkie instytucje publiczne, państwowe i samorządowe są tą uchwałą związane.

"Ta uchwała jest formalną odpowiedzią naszego rządu na notę niemiecką. Będzie stanowiła podstawę do przygotowania kolejnej noty dyplomatycznej do rządu Niemiec" - zapowiedział Mularczyk.