Mularczyk o wizycie prezydenta w Berlinie: trudne kwestie trzeba wyjaśniać

Jest wiele nieporozumień w relacjach polsko-niemieckich i warto prowadzić dialog, żeby te wszystkie trudne kwestie wyjaśniać - powiedział w poniedziałek wiceminister spraw zagranicznych Arkadiusz Mularczyk, nawiązując do poniedziałkowej wizyty prezydenta Andrzeja Dudy w Berlinie.

Wiceszef MSZ pytany w Radiu Kraków o możliwe nowe ustalenia ws. obecności w Polsce niemieckiego systemu Patriot odpowiedział, że "będą różne tematy poruszane, bo kwestii trudnych w relacjach polsko-niemieckich jest sporo". Polityk podkreślił na antenie, że to ważne, że prezydent Andrzej Duda spotyka się z prezydentem Frankiem-Walterem Steinmeierem" oraz przypomniał, że w ubiegłym tygodniu sam rozmawiał z niemieckimi politykami.

"Ważne, żeby ten dialog prowadzić i uświadamiać stronie niemieckiej priorytety, jakie są dla nas, nasz punkt widzenia. Jest wiele nieporozumień w relacjach polsko-niemieckich i warto prowadzić dialog, żeby te wszystkie trudne kwestie wyjaśniać" - zaznaczył.

Minister dodał, że "przez najbliższe miesiące poświęcimy wiele energii, żeby uświadamiać Niemców, że mają wielki dług w stosunku do Polski. To konieczna do wykonania praca w Niemczech".