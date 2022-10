Mularczyk (PiS) o nocie ws. reparacji: to historyczny dzień, spełnienie marzeń pokoleń Polaków

To historyczny dzień, spełnienie marzeń pokoleń Polaków i moment dziejowej sprawiedliwości; to także wielka zasługa całego obozu patriotycznego - powiedział poseł PiS Arkadiusz Mularczyk po podpisaniu przez szefa MSZ Zbigniewa Raua noty dyplomatycznej ws. reparacji wojennych od Niemiec.

Minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau podpisał w poniedziałek notę dyplomatyczną w sprawie reparacji, która zostanie następnie przekazana dyplomacji niemieckiej. To kolejny krok, podejmowany przez polski rząd na drodze do otrzymania reparacji wojennych od Niemiec. Wcześniej, 1 września, zaprezentowano raport o stratach poniesionych przez Polskę w wyniku agresji i okupacji niemieckiej w czasie II wojny światowej. Oszacowano je na 6 bilionów 220 miliardów 609 milionów zł.

Do sprawy odniósł się we wtorek w rozmowie z PAP Mularczyk, który kierował zespołem przygotowującym raport dotyczący strat Polski poniesionych w wyniku II wojny światowej. "To historyczny dzień dla całej Polski i Polaków; marzenie pokoleń polskich obywateli, którzy odeszli w poczuciu krzywdy niesprawiedliwości wyrządzonej przez Niemców; moment dziejowej sprawiedliwości" - ocenił.

"To wielka zasługa całego obozu patriotycznego z panem prezesem Jarosławem Kaczyńskim i Mateuszem Morawieckim, którzy doprowadzili do tej chwili" - podkreślił.