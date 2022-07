Mularczyk: Rosja próbuje destabilizować sytuację polityczną na świecie

Rosja próbuje destabilizować sytuację polityczną na świecie. Ma swoje ukryte zasoby w mediach, w polityce, w gospodarce, w biznesie, posługuje się szantażem, morderstwami, żeby osiągnąć swój polityczny cel - mówi zastępca przewodniczący sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych Arkadiusz Mularczyk.

W poniedziałek zastępca przewodniczący Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych Arkadiusz Mularczyk (PiS) pytany był w Sygnałach Dnia w Programie Pierwszym Polskiego Radia o ocenę działań Rosji w związku z ostrzałem portu w Odessie, służącego do eksportu ukraińskich zbóż.

"To pokazuje kompletny brak wiarygodności działań Rosji. (...) dzień po podpisaniu porozumienia (...) w sprawie zgody na transport zboża, które ma zmniejszyć kryzys, jeśli chodzi o żywność, następuje atak na port Odessa. Jest to jednoznaczne - z Rosją nie siada się do stołu, z Rosją się nie negocjuje, bo Rosja nigdy tych umów nie będzie przestrzegała" - powiedział Arkadiusz Mularczyk.

Polityk pytany był również, jak ocenia wiarygodność ONZ i czy ta organizacja jest jeszcze potrzebna.

"Organizacje międzynarodowe pokazują swoją słabość w sytuacji agresji Rosji na Ukrainę. Widzimy, że postawa ONZ jest niejednoznaczna. To też w dużej mierze wynika z lobbingu, jaki prowadzi Rosja, Chiny, Kuba, inne (...) dyktatorskie kraje na świecie, w szczególności w Ameryce Łacińskiej, Afryce, Ameryce Południowej, gdzie kontekst wojny na Ukrainie jest zupełnie inaczej przedstawiany" - zaznaczył Mularczyk.

Zwrócił uwagę, że Polska perspektywa oceny tego konfliktu nie jest powszechną perspektywą na świecie.

"Rosja eksportuje terroryzm poprzez handel ludźmi, handel narkotykami, morderstwa, korupcje, oddziałuje na rządy wielu krajów na świecie. Dzisiaj w ONZ niestety jest tak, że (...)50 krajów potępia i krytykuje Rosja, ale 50 proc. krajów stoi z boku, przygląda się, czeka na rozwój wydarzeń" - zauważył Arkadiusz Mularczyk.

Jego zdaniem jest też cześć krajów, które popierają Rosję.

"(...) Cześć krajów to są kraje dyktatorskie, które kierują się zupełnie innymi kryteriami aniżeli my. Stąd też taka postawa Rosji, która nie jest zadowolona z efektów wojny na Ukrainie na pewno, natomiast na pewno używa swoich wpływów na całym świecie także w ONZ" - podkreślił Mularczyk.

Poseł odniósł się również do kwestii zmian rządów m.in. we Włoszech i Wielkiej Brytanii.

"Rosja ma swoje wpływy na całym świecie, agenturę. Nie oszukujmy się, także ma ją w Polsce i na pewno w różny sposób próbuje destabilizować jedność Zachodu przez wywoływanie turbulencji politycznych, ekonomicznych na świecie(...). Wszystko to powoduje, że te kraje zajęte są same sobą, rekonstrukcjami rządów, zmianami politycznym. Ta uwaga wtedy niestety spada, jeśli chodzi o kwestie wsparcia dla Ukrainy" - ocenił Mularczyk.

"W wielu krajach doszło do zmiany rządów. Jest to strategia, którą Rosja stosuje od setek, dziesiątek lat. Ma swoje ukryte zasoby w mediach, w polityce, w gospodarce, w biznesie, ma brudne pieniądze, posługuje się szantażem, morderstwami, żeby osiągnąć swój cel polityczny - destabilizację Zachodu, Unii Europejskiej, NATO i poszerzenie wpływów terrorystycznego imperium" - dodał Mularczyk.

Jak mówił, "wiele dyktatur współpracuje z Rosją, tworząc taką siatkę, pajęczynę reżimów, które podważają systemy demokratyczne. Systemom demokratycznym trudno walczy się z takimi krajami" - zaznaczył.

Polityk proszony był również by scharakteryzować, jakie są przejawy agenturalnej działalności Rosji w Polsce.

"Destabilizowanie sytuacji polityczne, kreowanie różnego rodzaju fake newsów, podważanie zaufania społeczeństwa do demokratycznie wybranych władz. Rosja ma soje zasoby, agenturę, farmy trolli, także pewne swoje zasoby w świecie mediów i używa do różnego rodzaju operacji. I to mogą być operacje gdzie ci ludzie są wykorzystywani, jako +użyteczni idioci+, ale też to mogą być operacje, gdzie w sposób celowy cześć ludzi stara się destabilizować sytuację w Polsce" - wyjaśnił Arkadiusz Mularczyk

Zaznaczył, że nie chciałby mówić o konkretnych redakcjach.

"Są przecież portale czy portaliki, które reprezentują rosyjski punkt widzenia, są środowiska, które reprezentują rosyjski punkt widzenia, ale są też politycy, którzy robią wszystko, żeby wbić klina między relacje polsko - ukraińskie. (...) Za rok, za półtora roku są wybory i od tych wyborów będzie zależała postawa Polski wobec Ukrainy i to, czy dalej będzie duże poparcie dla Ukrainy, czy to poparcie osłabnie.(...) Bez Polski nie ma wolnej Ukrainy, a bez wolnej Ukrainy Polska jest zagrożona. (...)To każdy trzeźwo myślący człowiek musi widzieć" - zaznaczył Mularczyk.