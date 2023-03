Mularczyk: wypowiedzi Tuska nt. reparacji są haniebne, wyślę mu raport o stratach wojennych Polski

Wypowiedzi lidera PO Donald Tuska ws. reparacji są skandaliczne i lekceważące, dlatego wyślę mu raport nt. strat wojennych Polski; mam nadzieję, że się z nim zapozna i przeprosi na swoje haniebne słowa - powiedział pełnomocnik rządu ds. reparacji wojennych, wiceszef MSZ Arkadiusz Mularczyk.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Podczas piątkowego spotkania z mieszkańcami w Bytomiu Tusk był pytany m.in. o reparacje wojenne od Niemiec, których domaga się Polska. Zadał je jeden z mężczyzn, którego przodkowie - jak opowiadał - zostali wysłani na roboty przymusowe; zarzucał politykom PO, że wyśmiewają starania o reparacje. Tusk odpowiadał, że nie wypowiadał się w sposób ironiczny o reparacjach i się z nich nie śmieje, śmieje się natomiast z działań obecnego rządu w tej sprawie, a jego ugrupowanie przed wieloma laty poparło pierwszą uchwałę w sprawie reparacji. "Ja przecież wiem, że jeśli PiS wysyła Mularczyka, żeby załatwiał reparacje, to PiS dobrze wie, że z tego nic nie będzie" - mówił lider PO.

W toku dyskusji z mężczyzną zadającym pytanie, Tusk wyraził wątpliwość, dlaczego miałby w ogóle otrzymać reparacje. "Pan mówi, że nawet nie chodzi o to, żeby pan dostał te reparacje. Pan w ogóle z jakiej paki miałby dostać reparacje wojenne, panie" - zwrócił się do mężczyzny lider PO. Tusk zapowiedział też, że jeśli będzie w jakimś wymiarze odpowiadał za przyszły rząd, uzyskane zostaną od Niemiec świadczenia na rzecz wciąż żyjących Polaków, ofiar niemieckiej agresji z okresu II wojny światowej. "Uważam, że to jest do zagrania i do wygrania; tylko to trzeba umieć załatwić" - oświadczył.

Na poniedziałkowej konferencji prasowej w MSZ Mularczyk ocenił, że wypowiedzi Tuska są skandaliczne i lekceważące, mówił, że raport ws. strat wojennych Polski to jest "dzieło, nad którym pracowało 30 osób przez pięć lat i prezentuje skalę strat demograficznych i materialnych, jakie poniosła Polska w wyniku agresji i okupacji niemieckiej".

"Donald Tusk nie ma pojęcia, co znajduje się w tych trzech tomach (raportu), skoro twierdzi, że są to jakieś papiery, z którymi jeździmy po świecie. Rzeczywiście my z tym raportem jeździmy po świecie, byliśmy w Kongresie Stanów Zjednoczonych, w Senacie, w Departamencie Stanu, byliśmy w ONZ, W Nowym Jorku, w Genewie, byliśmy wreszcie w Radzie Europy, ale też w wielu stolicach europejskich" - mówił Mularczyk.

Zarzucał Tuskowi, że jego wypowiedzi ws. reparacji są lekceważące. "Pan Tusk powinien się wstydzić, że w taki sposób traktuje miliony polskich obywateli, praktycznie każda polska rodzina doznała jakiś strat rodzinnych, materialnych. I do dzisiaj z tego tytułu Polska ani Polacy nie dostali żadnego odszkodowania. Dlatego wyślę ten raport (o stratach wojennych Polski) panu Tuskowi, żeby się podszkolił, zrozumiał swój błąd i mam nadzieję, że zmieni swoją postawę (...). Wysyłamy taką skróconą wersję raportu do pana Tuska, ona jest po angielsku, więc mam nadzieję, że sobie poradzi, przeczyta, zapozna się i szybko przeprosi za swoje haniebne wypowiedzi" - powiedział Mularczyk.

Podkreślił, że Polska w wyniku niemieckiej agresji i okupacji poniosła gigantyczne straty.

"Można zapytać pana Donalda Tuska, z jakiej paki Niemcy najechały Polskę w 1939 roku, z jakiej paki wymordowały 5 mln 200 tys. polskich obywateli, z jakiej paki zrabowały zasoby bankowe, dobra kultury, dzieła sztuki. Można zapytać, z jakiej paki zrabowały czy ukradły 200 tys. polskich dzieci, z jakiej paki 2 mln 100 tys. polskich obywateli zostało wywiezionych na roboty przymusowe, wreszcie z jakiej paki w wyniku agresji i okupacji niemieckiej Polska znalazła się pod okupacją sowiecką i przez kolejne 40 lat byliśmy podlegli pod okupację komunistyczną i nie mogliśmy sami się rządzić w swoim kraju" - mówił Mularczyk nawiązując do rozmowy Tuska z mężczyzną podczas spotkania w Bytomiu.

"Więc panie Tusk, nie kompromituj się pan, przynosisz wstyd polskiemu społeczeństwu, polskiemu państwu. To, co pan dzisiaj robi, to co pan dzisiaj prezentuje na spotkaniach, to można określić, że pan działa w interesie Berlina, a nie w interesie polskiego państwa, polskiego społeczeństwa" - zwrócił się do lidera PO Mularczyk.