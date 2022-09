Mularczyk: Zrzeczenie się reparacji przez rząd PRL był niezgodny z prawem

Nie spodziewałem się innej odpowiedzi ze strony Niemiec - tak Arkadiusz Mularczyk (PiS) skomentował stanowisko rządu Niemiec w sprawie reparacji. Jego zdaniem zrzeczenie się reparacji przez rząd PRL w 1953 roku nie zostało przyjęte zgodnie z prawem.

Ciekawi mnie argumentacja, jakiej Niemcy używają. Chciałbym, aby rząd niemiecki upublicznił to zrzeczenie się reparacji. Z tego, co wiem, w archiwach niemieckich nie ma żadnego dokumentu, żadnej uchwały, żadnej noty, nie ma po prostu nic - powiedział Arkadiusz Mularczyk.

Nie widziałem żadnej uchwały Rady Ministrów rządu (Bolesława) Bieruta, żaden taki dokument nie został wprowadzony do obiegu publicznego, nie został opublikowany w Dzienniku Ustaw ani w Monitorze Polskim, więc trudno powiedzieć, by taka uchwała miała miejsce - wyjaśnił

Oświadczenie premiera Bieruta nie zostało wdrożone skutecznie do systemu prawnego. "Nie możemy kartki, którą podpisał Bierut, traktować jako uchwały rządu Bieruta - zaznaczył.

W czwartek na Zamku Królewskim w Warszawie opublikowano raport o stratach poniesionych przez Polskę w wyniku agresji i okupacji niemieckiej. Wynika z niego, że straty Polski w wyniku rozpętanej przez Niemców wojny to 6 bilionów 220 mld 609 mln złotych. Roszczenia odszkodowawcze Polski wobec Niemiec nie wygasły i nie uległy przedawnieniu - zaznaczają autorzy raportu.

Raport o stratach poniesionych przez Polskę w wyniku agresji i okupacji niemieckiej w czasie II wojny światowej 1939-1945.https://t.co/1FDPY5lJzD — Arkadiusz Mularczyk (@arekmularczyk) September 1, 2022

W archiwach niemieckich nie ma żadnego dokumentu o zrzeczeniu się reparacji

Odniosło się do tego niemieckie MSZ. "Stanowisko niemieckiego rządu nie uległo zmianie, sprawa reparacji została zamknięta. Polska już dawno, bo w 1953 roku, zrzekła się dalszych reparacji i kilkakrotnie potwierdzała to zrzeczenie. To podstawa obowiązującego obecnie porządku europejskiego. Niemcy ponoszą odpowiedzialność polityczną i moralną za II wojnę światową" - poinformował rzecznik niemieckiego MSZ.

Czytaj też: Niemiecki MSZ odrzuca polskie żądania ws. reparacji wojennych

"Nie spodziewałem się innej odpowiedzi ze strony Niemiec, ciekawi mnie tylko argumentacja, jakiej Niemcy używają" - skomentował w czwartek w Polsat News poseł PiS Arkadiusz Mularczyk, który kierował zespołem przygotowującym raport.

"Chciałbym, aby rząd niemiecki upublicznił to zrzeczenie się reparacji. Z tego, co wiem, w archiwach niemieckich nie ma żadnego dokumentu, żadnej uchwały, żadnej noty, nie ma po prostu nic" - mówił.

Oświadczenie Bieruta nie zostało wdrożone skutecznie do systemu prawnego

Na uwagę, że eksperci powołują się na oświadczenie rządu polskiego z 23 sierpnia 1953 roku, iż z dniem 1 stycznia 1954 roku zrzeka się reparacji ze strony Niemiec, Mularczyk zaznaczył, że "nie ma dokumentu, który spełniałby wymogi formalno-prawny uchwały Rady Ministrów".

Czytaj też: Polska wystąpi o reparacje wojenne wobec Niemiec. Jarosław Kaczyński podał kwotę

"Nie widziałem żadnej uchwały Rady Ministrów rządu (Bolesława) Bieruta, żaden taki dokument nie został wprowadzony do obiegu publicznego, nie został opublikowany w Dzienniku Ustaw ani w Monitorze Polskim, więc trudno powiedzieć, by taka uchwała miała miejsce" - powiedział Mularczyk.

Czytaj też: Polska przysyła Niemcom rachunek na 1,3 biliona euro

Dodał, że oświadczenie premiera Bieruta nie zostało wdrożone skutecznie do systemu prawnego. "Nie możemy kartki, którą podpisał Bierut, traktować jako uchwały rządu Bieruta" - mówił.

Komentował także fakt, że w 2004 roku rząd RP stwierdził, iż oświadczenie rządu PRL z 23 sierpnia 1953 roku o zrzeczeniu się reparacji wojennych uznaje za obowiązujące. "Pytanie, czy można za obowiązujące uznać coś, co w 1953 roku nie weszło do systemu prawa polskiego, bo nie zostało skutecznie ogłoszone" - komentował Mularczyk.