Muzeum Auschwitz: Bezpłatne lekcje dla polskich uczniów

Bezpłatny cykl lekcji muzealnych dla uczniów w wielu 12-13 lat zrealizuje od października do grudnia Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście w Muzeum Auschwitz – zakomunikowała w poniedziałek placówka. Młodzież pozna historię Auschwitz.

Rozpoczęła się rejestracja na naszą najnowszą konferencję. PRECOP 27 pod patronatem WNP.PL odbędzie się 18-19 października i poprzedzi Szczyt Klimatyczny COP27 w Egipcie. Zapraszamy!

"Podczas zajęć pokażemy i omówimy najważniejsze zagadnienia związane z historią niemieckiego obozu Auschwitz, jednak z uwagi na wiek uczniów oraz ich wrażliwość emocjonalną, nie będziemy poruszali w sposób szczegółowy kwestii Zagłady. W związku z tym z programu zwiedzania miejsca pamięci wyłączony został m.in. budynek krematorium i komory gazowej" - powiedziała koordynatorka cyklu lekcji Katarzyna Odrzywołek z centrum edukacji.

Jak podało muzeum, każda lekcja składa się z dwóch elementów. "Pierwsza część obejmuje zajęcia wprowadzające, w czasie których młodzież zdobędzie wiedzę na temat okoliczności wybuchu II wojny oraz okresu niemieckiej okupacji. Daje ona możliwość uzupełnienia oraz utrwalenia wiedzy poprzez aktywną pracę w grupach i dyskusję" - zakomunikowała placówka.

Drugą część stanowi wizyta w byłym niemieckim obozie, podczas której poprzez przejście przez historyczną przestrzeń, a także materiały dydaktyczne, jak m.in. relacje świadków, uczniowie dowiedzą się, w jakich warunkach egzystowali więźniowie.

Muzeum przyjmuje już zgłoszenia do udziału w lekcji.

Międzynarodowe Centrum prowadzi wszystkie działania edukacyjne Muzeum Auschwitz. Są to studia, seminaria, konferencje, pobyty studyjne, wykłady, warsztaty i prezentacje multimedialne.

Niemcy założyli obóz Auschwitz w 1940 r., aby więzić w nim Polaków. Auschwitz II-Birkenau powstał dwa lata później. Stał się miejscem zagłady Żydów. W kompleksie obozowym funkcjonowała także sieć podobozów. W Auschwitz Niemcy zgładzili co najmniej 1,1 mln ludzi, głównie Żydów. Do obozu deportowali też ok. 150 tys. Polaków, z których blisko połowa nie przeżyła. W Auschwitz ginęli też Romowie, jeńcy sowieccy i osoby innej narodowości.