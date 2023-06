Muzeum Auschwitz dostosowało się do potrzeb osób niesłyszących

Multimedialny przewodnik, na który składają się mapy z zaznaczoną ścieżką zwiedzania i komentarzem historycznym w języku migowym, przygotowało Muzeum Auschwitz z myślą o dostosowaniu zwiedzania do potrzeb osób z niepełnosprawnością słuchu – podała placówka.

Przewodnik, na który składają się mapy z zaznaczoną ścieżką zwiedzania i komentarzem historycznym w Polskim Języku Migowym (PJM), Systemie Językowo-Migowym (SJM) oraz Międzynarodowym Języku Migowym (IS), umożliwi wizytę w obu częściach byłego niemieckiego obozu: Auschwitz I oraz Auschwitz II-Birkenau.

"Indywidualni odwiedzający z niepełnosprawnością słuchu będą mogli bezpłatnie skorzystać z tabletu, na którym dostępny będzie przewodnik w języku migowym lub otrzymać kod qr, który umożliwia jego pobranie na własne urządzenie mobilne" - powiedziała w czwartek Nataliia Tkaczenko z działu projektów edukacyjnych należącego do muzeum Międzynarodowego Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście.

Placówka podała, że w dodatkowym pakiecie informacyjnym dostępne są także informacje dotyczące godzin otwarcia muzeum, zasad przebywania na terenie Miejsca Pamięci oraz możliwości skorzystania z propozycji edukacyjnych dla osób niedosłyszących i niesłyszących.

Zdaniem Alicji Wójcik z działu projektów edukacyjnych, przy tworzeniu przewodnika najważniejszym celem było zniwelowanie barier dla osób z niepełnosprawnością słuchu i danie im możliwości zwiedzania na równi ze słyszącymi. "Takie grupy odwiedzały już Miejsce Pamięci. Mamy nadzieję, że teraz ich liczba znacznie się zwiększy" - powiedziała.

Placówka przypomniała, że dla osób z niepełnosprawnością słuchu przygotowane zostały także materiały edukacyjne dostępne online. Na PJM, SJM oraz IS przetłumaczono multibook podsumowujący wizytę w Miejscu Pamięci. Z tłumaczeniem na PJM i SJM dostępnych jest 27 odcinków podcastu "O Auschwitz". Cykl obejmuje rozmowy dotyczące historii obozu, w których ekspertami są historycy centrum badań z muzeum, a także audycje poświęcone różnym zagadnieniom związanym ze współczesnym kształtem pamięci o Auschwitz.

"Obserwujemy bardzo duże zainteresowanie naszymi podcastami. Łącznie - w wersji angielskiej i polskiej - odnotowaliśmy ponad 700 tysięcy odtworzeń. Teraz materiały dźwiękowe zostały przygotowane w formie nagrań wideo z lektorem języka migowego. Dzięki temu rozmowy o szczegółach historii obozu są dostępne dla nowej grupy odbiorców: osób z niepełnosprawnością słuchu" - powiedziała kierująca e-learningiem w Centrum Edukacji Agnieszka Juskowiak-Sawicka.

Muzeum podało, że jego pracownicy wzięli udział w szkoleniach dotyczących dostępności cyfrowej, dostępności działań edukacyjnych z uwzględnieniem specjalnych potrzeb edukacyjnych, a także właściwego zachowania wobec osób z niepełnosprawnościami. Kilkanaście muzealników uczestniczyło w kursie z podstaw Polskiego Języka Migowego.

"Jestem przekonany, że wszystko to wpłynie na zwiększenie świadomości zespołu muzeum. Czynimy kolejny krok w kierunku otwierania się na osoby o różnorodnych możliwościach i potrzebach, które także są zainteresowanie poznawaniem i zrozumieniem niezwykle ważnej historii, która wydarzyła się w obozie Auschwitz" - powiedział wicedyrektor muzeum Andrzej Kacorzyk.

Niemcy założyli obóz Auschwitz w 1940 r., aby więzić w nim Polaków. Auschwitz II-Birkenau powstał dwa lata później. Stał się miejscem zagłady Żydów. W kompleksie obozowym funkcjonowała sieć podobozów. W Auschwitz Niemcy zgładzili co najmniej 1,1 mln ludzi, głównie Żydów. Spośród ok. 140-150 tys. deportowanych do obozu Polaków śmierć poniosła niemal połowa. W Auschwitz ginęli także Romowie, jeńcy sowieccy i osoby innej narodowości.

W 1947 r. na terenie byłych obozów Auschwitz I i Auschwitz II-Birkenau powstało muzeum. W ub.r. zwiedziło je pond 1,18 mln osób. Były obóz w 1979 r. został wpisany, jako jedyny tego typu obiekt, na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.