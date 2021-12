Muzeum Auschwitz: instrumentalizacja symbolu cierpienia ofiar to przejaw moralnego zepsucia

Instrumentalizacja symbolu cierpienia ofiar Auschwitz to skandaliczny przejaw moralnego zepsucia; szczególnie zawstydzające, kiedy dokonują tego polscy posłowie - podkreśliło Muzeum Auschwitz w reakcji na transparent z protestu z udziałem Konfederacji nawiązujący do napisu "Arbeit macht frei".

Muzeum Auschwitz zareagowało we wtorek wieczorem na zdjęcia z protestu pod Sejmem, w którym uczestniczyli posłowie koła Konfederacji: Robert Winnicki, Konrad Berkowicz, Janusz Korwin-Mikke, Artur Dziambor i Grzegorz Braun. Protest przeciwko obostrzeniom i tzw. paszportom covidowym zorganizowano pod hasłem "Stop segregacji sanitarnej".

Na nagraniach z wydarzenia widać, jak uczestniczący w nim posłowie Konfederacji stoją przy transparencie nawiązującym do bramy do niemieckiego obozu Auschwitz. Napis "Arbeit macht frei" (praca czyni wolnym) na transparencie zastąpiono napisem "Szczepienie czyni wolnym".

"Napis +Arbeit macht frei+ to jedna z ikon ludzkiej nienawiści. Instrumentalizacja symbolu cierpienia ofiar #Auschwitz - największego cmentarzyska Polski i świata - to skandaliczny przejaw moralnego zepsucia. To szczególnie zawstydzające, kiedy dokonują tego polscy posłowie" - podkreślono na Twitterze Muzeum.