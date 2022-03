Muzeum Auschwitz: planowana przez UNESCO sesja w Kazaniu „brzmi jak kpina”

Po rosyjskiej agresji na Ukrainę projektowanie przez UNESCO dyskusji o światowym dziedzictwie podczas sesji, która ma się odbyć w Kazaniu w Rosji „brzmi jak kpina z niewinnych ukraińskich ofiar” – wskazało w przekazanym w sobotę wieczorem stanowisku Muzeum Auschwitz.

Instytucja zaapelowała o przeniesienie sesji do innego kraju.

Muzeum przypomniało, że sesja Komitetu Światowego Dziedzictwa planowana jest przez UNESCO na czerwiec br. "Z oficjalnej strony internetowej organizacji wynika, iż UNESCO nadal planuje zorganizować w ostatniej dekadzie czerwca w Kazaniu w Rosji, 45. Sesję Komitetu Światowego Dziedzictwa. Wobec niczym nieusprawiedliwionej rosyjskiej agresji wojennej w niepodległej i suwerennej Ukrainie projektowanie dyskusji o Światowym Dziedzictwie w Rosji brzmi jak kpina z niewinnych ukraińskich ofiar" - głosi stanowisko muzeum.

Instytucja zaznaczyła, że "pierwszy akapit Konwencji UNESCO z 1972 r. stwierdza, że: +że dziedzictwu kulturalnemu i naturalnemu coraz bardziej zagraża zniszczenie nie tylko wskutek szkód wywoływanych przyczynami tradycyjnymi, lecz także wskutek przeobrażeń społecznych i gospodarczych, które pogarszają sytuację przez zjawiska jeszcze groźniejszych szkód lub zniszczeń+. Rozumieć można, że określenie +zjawiska jeszcze groźniejszych szkód lub zniszczeń+ obejmuje rosyjski ostrzał artyleryjski, bombardowanie i inne formy wojennego wyniszczenia" - wskazało muzeum w stanowisku.

Zaapelowano z przestrzeni Miejsca Pamięci, reprezentującego na Liście Światowego Dziedzictwa wszystkie miejsca tego typu, by 45. sesja została przeniesiona do innego kraju.

"Tak długo, póki nie można jej zorganizować w Kijowie lub Charkowie, moralnie nie jest możliwe - bez pogwałcenia ducha Konwencji - organizować jej w Moskwie, w Petersburgu, Kazaniu, czy jakimkolwiek innym rosyjskim mieście" - brzmi stanowisko.

Muzeum zaznaczyło, iż - sądząc po dotychczas opublikowanym programie sesji - "kwestie związane z Auschwitz-Birkenau, niemieckim nazistowskim obozem koncentracyjnym i zagłady, nie będą procedowane w trakcie tej sesji". "Taka sytuacja byłaby już zupełnie nie do zniesienia i wymagałaby międzynarodowej debaty nad sensem dalszego wpisu Auschwitz-Birkenau na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO" - podkreślono.

Niemcy założyli obóz Auschwitz w 1940 r., aby więzić w nim Polaków. Auschwitz II-Birkenau powstał dwa lata później. Stał się miejscem zagłady Żydów. W kompleksie obozowym funkcjonowała sieć podobozów. W Auschwitz Niemcy zgładzili co najmniej 1,1 mln ludzi, głównie Żydów. Spośród ok. 140-150 tys. deportowanych do obozu Polaków śmierć poniosła niemal połowa. W Auschwitz ginęli także Romowie, jeńcy sowieccy i osoby innej narodowości.

W 1947 r. na terenie byłych obozów Auschwitz I i Auschwitz II-Birkenau powstało muzeum. Były obóz w 1979 r. został wpisany, jako jedyny tego typu obiekt, na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.