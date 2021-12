Muzeum Auschwitz: Polska młodzież weźmie udział w pobytach studyjnych

Od stycznia przyszłego roku uczniowie 8. klas szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych wezmą udział w bezpłatnych, stacjonarnych pobytach studyjnych w miejscu pamięci Auschwitz – podało w poniedziałek Muzeum Auschwitz.

Paweł Sawicki z biura prasowego muzeum poinformował, że pobyt studyjny obejmie zwiedzanie byłego niemieckiego obozu, a także wybrane zajęcia warsztatowe prowadzone przez edukatorów Międzynarodowego Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście (MCEAH).

Kierująca projektami edukacyjnymi w MCEAH Adelina Michaldo, powiedziała, że zajęcia mają zapoznać z historią obozu, zachęcić do dyskusji o ważnych zagadnieniach związanych z tym tematem, a także przygotować uczniów do bardziej pogłębionego zwiedzania miejsca pamięci w przyszłości.

"Proponowane warsztaty podejmują nie tylko tematy historyczne, ale też odnoszą się do niezwykle ważnych zagadnień naszej moralnej odpowiedzialności za świat budowany na podstawie refleksji nad tragedią Auschwitz" - dodała Michaldo.

Tematy warsztatów poświęcone są m.in. obozowym losom obywateli II Rzeczypospolitej, przesłaniu świadków Auschwitz, a także pomocy, jaką mieszkańcy ziemi oświęcimskiej nieśli więźniom.

Paweł Sawicki zaznaczył, że uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne, ale liczba miejsc jest ograniczona.

Niemcy założyli obóz Auschwitz w 1940 r., aby więzić w nim Polaków. Auschwitz II-Birkenau powstał dwa lata później. Stał się miejscem zagłady Żydów. W kompleksie obozowym funkcjonowała sieć podobozów. W Auschwitz Niemcy zgładzili co najmniej 1,1 mln ludzi, głównie Żydów. Spośród ok. 140-150 tys. deportowanych do obozu Polaków śmierć poniosła niemal połowa. W Auschwitz ginęli także Romowie, jeńcy sowieccy i osoby innej narodowości.

W 1947 r. na terenie byłych obozów Auschwitz I i Auschwitz II-Birkenau powstało muzeum. W ub.r. zwiedziło je 502 tys. osób, co miało związek z epidemią Covid-19. Rok wcześniej Muzeum odwiedziło 2,32 mln osób. Były obóz w 1979 r. został wpisany, jako jedyny tego typu obiekt, na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Międzynarodowe Centrum prowadzi w muzeum wszystkie działania edukacyjne. Są to studia, seminaria, konferencje, pobyty studyjne, wykłady, warsztaty i prezentacje multimedialne.