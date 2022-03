Muzeum Auschwitz: powstanie angielskie tłumaczenie krakowskich Ksiąg Pamięci

Uczniowie z British International School of Cracow przetłumaczą na język angielski Księgi Pamięci, poświęcone transportom Polaków do Auschwitz z Krakowa i innych miast Polski południowej – zakomunikowało w poniedziałek Muzeum Auschwitz.

Paweł Sawicki z biura prasowego muzeum przypomniał, że Księgi Pamięci wydawane były wspólnie przez Muzeum Auschwitz i Towarzystwo Opieki nad Oświęcimiem w latach 2000-13. Były poświęcone polskim obywatelom deportowanym do niemieckiego obozu Auschwitz z dystryktów: warszawskiego, krakowskiego, radomskiego, lubelskiego Generalnego Gubernatorstwa oraz z Kraju Warty utworzonego na terenach wcielonych do Trzeciej Rzeszy.

"Księgi zawierają wykazy więźniów, opracowania historyczne oraz bogaty materiał ikonograficzny. Od 2006 r. nazwiska są udostępnianie na stronie internetowej muzeum. Baza danych jest aktualizowana dzięki dokumentom pozyskanym w ramach wspólnego projektu biura ds. byłych więźniów i Arolsen Archives, a także informacjom od rodzin" - dodał Sawicki.

Koordynator praktyk w British International School of Cracow Patrick Lagendijk powiedział, że uczniowie niedawno zwiedzili Miejsce Pamięci, a wydawnictwo Muzeum Auschwitz przekazało im m.in. wersję książkową Ksiąg Pamięci. Postanowili ją przetłumaczyć na język angielski. "Z niecierpliwością oczekują pracy nad swoim pierwszym tłumaczeniem. Gotowe teksty trafią do korekty naszych nauczycieli, a następnie zostaną przesłane do muzeum" - wyjaśnił.

Anna Jawień z biura ds. byłych więźniów, które w Miejscu Pamięci koordynuje pracę z wolontariuszami, powiedziała, że dotychczas brakowało wersji angielskiej Ksiąg Pamięci. "Na razie przystępujemy do tłumaczenia +księgi krakowskiej+. Mamy jednak nadzieję, że projekt ten się rozszerzy. Zachęcamy szkoły o podobnym profilu z innych regionów Polski do włączenia się w to przedsięwzięcie" - powiedziała.

Paweł Sawicki dodał, że nauczycieli i szkoły zainteresowane tłumaczeniem pozostałych opracowań Ksiąg Pamięci: warszawskich, lubelskich, radomskich i kraju Warty, muzeum prosi o kontakt z biurem ds. byłych więźniów w Miejscu Pamięci Auschwitz".

Niemcy założyli obóz Auschwitz w 1940 r., aby więzić w nim Polaków. Pierwszy transport 728 więźniów dotarł 14 czerwca z więzienia w Tarnowie. Auschwitz II-Birkenau powstał dwa lata później. Stał się miejscem zagłady Żydów. W kompleksie obozowym funkcjonowała sieć podobozów. W Auschwitz Niemcy zgładzili co najmniej 1,1 mln ludzi, głównie Żydów. Spośród ok. 140-150 tys. deportowanych do obozu Polaków śmierć poniosła niemal połowa. W Auschwitz ginęli także Romowie, jeńcy sowieccy i osoby innej narodowości.