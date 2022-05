Muzeum Auschwitz przybliży historię mieszkańcom Oświęcimia i okolic

"Wokół historii Auschwitz" to nowe przedsięwzięcie edukacyjne Muzeum Auschwitz, który jest adresowane do mieszkańców Oświęcimia i okolic, zainteresowanych pogłębianiem wiedzy na temat dziejów obozu. Cykl spotkań rozpocznie się 21 maja – podało w czwartek muzeum.

Zdaniem dyrektora Międzynarodowego Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście, które należy do muzeum, niemal pięć lat funkcjonowania niemieckiego obozu na trwałe zmieniło sposób postrzegania Oświęcimia i jego okolic. "Pamięć o zbrodniach, które zostały dokonane w czasie okupacji w Auschwitz, jest obecna wśród mieszkańców" - podkreślił.

Kacorzyk przypomniał, że lokalny wymiar historii Auschwitz, m.in. realia czasów okupacji, wysiedlenia mieszkańców, a także pomoc niesiona więźniom przez Polaków mieszkających w pobliżu tzw. strefy interesów obozu, zostanie przybliżony na tworzonej obecnie nowej stałej wystawie polskiej w Muzeum Auschwitz. "O tym i wielu innych płaszczyznach działalności Muzeum, takich jak edukacja, badania naukowe, czy konserwacja, będziemy mówili podczas naszych spotkań" - dodał.

Muzeum podało, że pierwsze spotkanie z cyklu "wokół historii Auschwitz" zaplanowano na 21 maja. Podczas niego przybliżona zostanie działalność centrum edukacji. Uczestnicy zwiedzą także Miejsca Pamięci. Spotkania będą się odbywały raz w miesiącu.

"Udział w spotkaniach jest bezpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona, a o udziale decyduje kolejność zgłoszeń" - zakomunikowało centrum edukacji. Zgłoszenia można nadsyłać do 18 maja m.in. telefonicznie pod numerem (33) 844 81 21.

Niemcy założyli obóz Auschwitz w 1940 r., aby więzić w nim Polaków. Auschwitz II-Birkenau powstał dwa lata później. Stał się miejscem zagłady Żydów. W kompleksie obozowym funkcjonowała sieć podobozów. W Auschwitz Niemcy zgładzili co najmniej 1,1 mln ludzi, głównie Żydów. Spośród ok. 140-150 tys. deportowanych do obozu Polaków śmierć poniosła niemal połowa. W Auschwitz ginęli także Romowie, jeńcy sowieccy i osoby innej narodowości.

W 1947 r. na terenie byłych obozów Auschwitz I i Auschwitz II-Birkenau powstało muzeum.

Międzynarodowe Centrum prowadzi wszystkie działania edukacyjne Muzeum Auschwitz. Są to studia, seminaria, konferencje, pobyty studyjne, wykłady, warsztaty i prezentacje multimedialne.