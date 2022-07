Muzeum Auschwitz: rusza nabór na seminarium o historii polskich Żydów

Ruszył nabór na seminarium "Judaizm - Dzieje i Kultura Żydów Polskich – Holokaust”, które przeznaczone jest dla polskich nauczycieli i edukatorów muzealnych. Główna jego część odbędzie się w ostatniej dekadzie listopada w Izraelu – podało Muzeum Auschwitz.

Przedsięwzięcie organizują Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście w Muzeum Auschwitz oraz izraelski instytut Jad Waszem. "Po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią ponownie odbędzie się ono w formie seminarium wyjazdowego" - wskazali organizatorzy w komunikacie.

Całość składa się z trzech części. 22 października odbędzie się w spotkanie studyjne w Muzeum Auschwitz, wprowadzające w tematykę seminarium oraz przygotowujące do wizyty w Jad Waszem. Od 20 do 30 listopada seminarzyści przebywali będą w Jerozolimie. Program obejmie wykłady, warsztaty, zwiedzanie wystaw oraz podróże studyjne dotyczące zagadnień związanych z historią Żydów oraz Izraela. Przybliżona będzie metodyka nauczania o Holokauście. 17 grudnia zaplanowano jednodniowe spotkanie online podsumowujące seminarium.

Udział we wszystkich częściach jest obowiązkowy.

Muzeum podało, że w seminarium może wziąć udział maksymalnie 20 osób. "Pierwszeństwo w procesie rekrutacyjnym będą miały osoby uczestniczące w seminarium online w 2020 r." - wskazała placówka.

Udział w seminarium jest płatny. Koszt obejmuje przelot, tłumacza i ubezpieczenie. Koszt programu merytorycznego, zakwaterowania i wyżywienia pokrywa strona izraelska.

Osoby zainteresowane udziałem w seminarium do 16 września muszą wypełnić formularz online, który dostępny jest na stronie muzeum. Wyniki rekrutacji zostaną przekazane do 27 września.

Międzynarodowe Centrum prowadzi wszystkie działania edukacyjne Muzeum Auschwitz. Są to studia, seminaria, konferencje, pobyty studyjne, wykłady, warsztaty i prezentacje multimedialne.

Niemcy założyli obóz Auschwitz w 1940 r., aby więzić w nim Polaków. Auschwitz II-Birkenau powstał dwa lata później. Stał się miejscem zagłady Żydów. W kompleksie obozowym funkcjonowała także sieć podobozów. W Auschwitz Niemcy zgładzili co najmniej 1,1 mln ludzi, głównie Żydów. Do obozu deportowali też ok. 150 tys. Polaków, z których blisko połowa nie przeżyła. W Auschwitz ginęli też Romowie, jeńcy sowieccy i osoby innej narodowości.