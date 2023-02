Muzeum Auschwitz: ruszył nabór na polsko-czeskie seminarium o Zagładzie

Ruszył nabór uczestników do polsko-czeskiego dwuetapowego seminarium „Auschwitz – Historia i Symbolika”, które organizuje Muzeum Auschwitz we współpracy z Miejscem Pamięci w Terezinie. Adresowane jest do nauczycieli i edukatorów – podało oświęcimskie muzeum.

"Seminarium adresowane jest do nauczycieli starszych klas szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz edukatorów pragnących poszerzyć wiedzę na temat Zagłady, historii niemieckiego obozu Auschwitz oraz getta w Theresienstadt. (…) Pierwsza część odbędzie się od 2 do 5 marca w Terezinie, a druga w Miejscu Pamięci Auschwitz od 7 do 10 grudnia" - zakomunikowały w środę służby prasowe muzeum w Oświęcimiu.

W programie seminarium znajdą się wykłady, warsztaty, a także zajęcia prowadzone w historycznych przestrzeniach. Językami roboczymi będą polski i czeski.

Muzeum Auschwitz podało, że udział w projekcie jest bezpłatny. Zainteresowani muszą do 12 lutego wypełnić formularz zgłoszeniowy. Dostępny jest on na stronie placówki. Liczba miejsc jest ograniczona.

Niemcy założyli obóz Auschwitz w 1940 r., aby więzić w nim Polaków. Auschwitz II-Birkenau powstał dwa lata później. Stał się miejscem zagłady Żydów. W kompleksie obozowym funkcjonowała sieć podobozów. W Auschwitz Niemcy zgładzili co najmniej 1,1 mln ludzi, głównie Żydów. Obóz jest symbolem martyrologii Polaków. W Auschwitz ginęli także Romowie, jeńcy sowieccy i osoby innej narodowości.

Terezin (podczas okupacji - Theresienstadt) to niewielkie miasto w Czechach. Podczas II wojny Niemcy zamienili tamtejszą twierdzę w ośrodek represji. W części zwanej Małą Twierdzą powstało więzienie praskiego gestapo. W głównej twierdzy w listopadzie 1941 r. utworzono getto. Niemcy deportowali tam ponad 140 tys. Żydów z terenów Czech, Niemiec, Austrii, Holandii, Danii, Słowacji i Węgier. W wyniku przepełnienia i katastrofalnych warunków sanitarnych w getcie zmarło ponad 33 tys. osób. Niemcy chcąc rozładować przepełnienie zaczęli deportować Żydów "na Wschód", w tym na zagładę do Auschwitz.