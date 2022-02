Muzeum Auschwitz: sesja edukacyjna poświęcona Władysławowi Bartoszewskiemu

„Warto być przyzwoitym” to tytuł sesji edukacyjnej online poświęconej Władysławowi Bartoszewskiemu z okazji setnej rocznicy jego urodzin. Odbędzie się ona 3 marca – zakomunikowało w piątek Muzeum Auschwitz.

Podczas sesji wykład na temat drugiego transportu warszawskiego z 22 września 1940 r., w którym do niemieckiego obozu Auschwitz deportowany został Władysław Bartoszewski, a także tego, w jaki sposób wpłynęło to na jego życie, wygłosi Marek Zając, przewodniczący Rady Fundacji-Auschwitz-Birkenau.

O powojennej działalności Bartoszewskiego i jego współpracy z muzeum opowie dyrektor Miejsca Pamięci Piotr Cywiński.

"Do udziału w sesji zapraszamy uczniów ostatnich klas szkoły podstawowej i klas ponadpodstawowych oraz wszystkich zainteresowanych. Udział jest bezpłatny. Zgłoszenia należy składać za pomocą formularza online do 1 marca" - zakomunikowało muzeum.

Władysław Bartoszewski urodził się 19 lutego 1922 r. Był więźniem niemieckiego obozu Auschwitz, żołnierzem Armii Krajowej, a także współzałożycielem Rady Pomocy Żydom "Żegota". Uhonorowany przez Yad Vashem medalem Sprawiedliwego wśród Narodów Świata. Bezpośrednio po wojnie był dwukrotnie aresztowany. W komunistycznych więzieniach spędził prawie siedem lat. W PRL był inwigilowany i represjonowany.

W lata 90. XX w. przewodniczył Międzynarodowej Radzie Muzeum Auschwitz-Birkenau, a następnie - utworzonej w 2000 r. - Międzynarodowej Radzie Oświęcimskiej. W tej funkcji był głównym twórcą międzynarodowego konsensusu nad kształtem i przyszłością Miejsca Pamięci. W 2009 r. został Fundatorem Fundacji Auschwitz-Birkenau, mającej na celu zachowanie autentyzmu przestrzeni i pozostałości poobozowych.

"Warto być przyzwoitym" to sentencja powtarzana wielokrotnie przez Władysława Bartoszewskiego. Podkreślał, że to zasada, którą należy się kierować każdego dnia. "Nie dać się poniżyć. Pomagać innym. Oceniać ludzi za to, jakimi są. Za uczciwość i prawość. Być tolerancyjnym i umieć przebaczać. Nie kultywować w sobie wspomnienia zła. Szukać tego, co łączy" - powtarzał.

Władysław Bartoszewski zmarł 24 kwietnia 2015 r.

Niemcy założyli obóz Auschwitz w 1940 r., aby więzić w nim Polaków. Auschwitz II-Birkenau powstał dwa lata później. Stał się miejscem zagłady Żydów. W kompleksie obozowym funkcjonowała sieć podobozów. W Auschwitz Niemcy zgładzili co najmniej 1,1 mln ludzi, głównie Żydów. Spośród ok. 140-150 tys. deportowanych do obozu Polaków zginęła w niemal połowa. W Auschwitz ginęli także Romowie, jeńcy sowieccy i osoby innej narodowości.