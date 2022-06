Muzeum Auschwitz: sesja edukacyjna w 75. rocznicę powstania placówki

Sesję edukacyjną "Wiedzieliśmy tylko, że ludzkość nie może zapomnieć", która przybliży ideę i okoliczności powstania 75 lat temu Muzeum Auschwitz, przygotowało z okazji rocznicy należące do niego Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście – podało muzeum.

Dr Maria Martyniak, odpowiedzialna w oświęcimskiej placówce za projekty edukacyjne, poinformowała PAP, że w programie znalazł się wykład dr. Jacka Lachendry "Od wyzwolenia KL Auschwitz do utworzenia muzeum". Naukowiec powie o idei założenia placówki. Zaplanowano także panel dyskusyjny z udziałem dyrektorów muzeum: obecnych - Piotra Cywińskiego i Andrzeja Kacorzyka, oraz byłej wicedyrektor - Krystyny Oleksy.

Sesję zaplanowano na 5 lipca. Odbędzie się w trybie hybrydowym: stacjonarnie w audytorium Centrum Edukacji oraz będzie transmitowana poprzez platformę Zoom. Udział w niej jest bezpłatny. Zgłoszenia przy użyciu specjalnego formularza dostępnego pod adresem https://forms.gle/yPxNKMJGBQ7pyRBs9 można przesyłać do 1 lipca.

Po sesji wolontariuszom Miejsca Pamięci Auschwitz wręczone zostaną nagrody "Gdyby zabrakło dziesięciu". Są one przyznawane raz do roku z okazji rocznicy utworzenia Muzeum w dniu 2 lipca 1947 roku. Otrzymują ją wyróżniający się swoją pracą wolontariusze i koordynatorzy wolontariatu. Nagroda ma formę szklanej statuetki, do której dołączony jest oficjalny list. Na awersie statuetki umieszczony jest napis w języku polskim i angielskim "Gdyby zabrakło dziesięciu…".

Idea założenia muzeum na terenie byłego niemieckiego obozu Auschwitz narodziła się wśród byłych więźniów kilka miesięcy po wojnie. 2 lipca 1947 roku Sejm PRL przyjął ustawę o zachowaniu terenów i obiektów byłego obozu. Do życia zostało powołane państwowe muzeum.

Placówka objęła tereny dwóch byłych obozów koncentracyjnych: Auschwitz I i Auschwitz II-Birkenau, o łącznej powierzchni 191 hektarów. W 1979 r. na wniosek Polski wpisano je na listę dziedzictwa światowego UNESCO.

Do dziś muzeum odwiedziło ok. 45 milionów osób z około 100 krajów świata. Rekordowym pod względem frekwencji był rok 2019. Wówczas placówkę odwiedziło ponad 2,3 mln osób.

Niemiecki obóz Auschwitz powstał w 1940 roku z myślą o uwięzieniu w nim Polaków. Auschwitz II-Birkenau powstał dwa lata później. Stał się miejscem zagłady Żydów. W kompleksie obozowym funkcjonowała także sieć podobozów. W Auschwitz Niemcy zgładzili co najmniej 1,1 mln osób, głównie Żydów, a także Polaków, Romów, jeńców sowieckich i osób innej narodowości.