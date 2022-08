Muzeum Auschwitz szykuje się do konserwacji kolejnych dwóch baraków

Muzeum Auschwitz przygotowuje się do konserwacji dwóch poobozowych baraków murowanych, które znajdują się na terenie byłego obozu Auschwitz II-Birkenau. W poniedziałek placówka ogłosiła przetarg na sporządzenie m.in. dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Z dokumentacji przetargowej wynika, że oferty można składać do 8 sierpnia. Firmy, z którymi podpisane zostaną umowy, będą miały niespełna rok na wywiązanie się z zadania.

Oba murowane baraki, które muzeum zamierza w niedalekiej przyszłości poddać konserwacji i remontowi budowlanemu, znajdują się na terenie części byłego obozu Birkenau nazywanej odcinkiem BI. Powstawał on od zimy 1941 r. i w ciągu 1942 r. Była to pierwszą z czterech planowanych części obozu Birkenau. Objęła ok. 25 ha. W sumie powstały tam 62 baraki mieszkalne, dziesięć mieszczących umywalnie i ustępy, a także dwie kuchnie, dwie łaźnie i tyle samo magazynów.

To kolejne poobozowe baraki poddane konserwacji. Między innymi wiosną ubiegłego roku rozpoczęły się tam prace przy dwóch barakach mieszkalnych. Finał nastąpić ma za ponad rok. Remont konserwatorski kolejnego zakończył się w 2019 r.

Muzeum rozpisało także przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej konserwacji i adaptacji dwóch bloków w byłym obozie Auschwitz I. W przyszłości znajdzie się w nich część nowej wystawy głównej w placówce. Muzeum przewiduje, że rozstrzygnięcie postępowania zapadnie pod koniec bieżącego roku.

Niemcy założyli obóz Auschwitz w 1940 r., aby więzić w nim Polaków. Auschwitz II-Birkenau powstał dwa lata później. Stał się miejscem zagłady Żydów. W kompleksie obozowym funkcjonowała także sieć podobozów. W Auschwitz Niemcy zgładzili co najmniej 1,1 mln ludzi, głównie Żydów, a także Polaków, Romów, jeńców sowieckich i osób innej narodowości.

W 1947 r. na terenie byłych obozów Auschwitz I i Auschwitz II-Birkenau powstało muzeum. Były obóz w 1979 r. został wpisany, jako jedyny tego typu obiekt, na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.