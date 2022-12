Muzeum Auschwitz: wirtualna lekcja o deportacjach Polaków z Zamojszczyzny

Lekcję internetową poświęconą deportacjom Polaków z Zamojszczyzny do niemieckiego obozu Auschwitz udostępniło Muzeum Auschwitz – podały służby prasowe Miejsca Pamięci w Oświęcimiu. Spośród około 1,3 tys. przywiezionych, w tym dzieci, śmierć poniosło ponad 1 tys.

Autorką lekcji jest dr Wanda Witek-Malicka z Centrum Badań Miejsca Pamięci.

"Niezwykle ważnym było nakreślenie całego historycznego kontekstu tamtych wydarzeń, dlatego pierwsze części przybliżają tematykę niemieckiej polityki przesiedleńczej w czasie II wojny światowej, a także roli Zamojszczyzny w jej realizacji. Opisany jest zarówno przebieg wysiedleń, jak i historia obozu przejściowego w Zamościu" - powiedziała, cytowana w komunikacie, Agnieszka Juskowiak Sawicka, kierownik e-learningu w Międzynarodowym Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście w muzeum.

Jak poinformowała, główna część lekcji to szczegółowe omówienie losów mieszkańców Zamojszczyzny deportowanych do Auschwitz, w tym historii kobiet ciężarnych i noworodków, jak i ofiar eksperymentów medycznych w obozie. "Całość dostępna jest w języku polskim i angielskim" - dodała Juskowiak-Sawicka.

Muzeum przypomniało, że wysiedlenia mieszkańców Zamojszczyzny były częścią kompleksowego planu germanizacyjno-osiedleńczego, którego głównym celem było rozszerzenia tzw. niemieckiej przestrzeni życiowej oraz wprowadzenia przez Niemców nowego ładu etnicznego w Europie Wschodniej.

"Polityka ludnościowa III Rzeszy względem Europy Wschodniej znalazła swoje odzwierciedlenie w tzw. Generalnym Planie Wschodnim. (...) Przewidywał on w perspektywie 20-30 lat wysiedlenie i eksterminację około 50 mln Słowian, w pierwszym rzędzie Polaków, (…) utworzenie homogenicznego pod względem rasowym +germańskiego+ społeczeństwa oraz kolonizację znacznych terenów Europy Środkowej i Wschodniej, od ziem polskich począwszy" - napisała Wanda Witek-Malicka we wstępie do lekcji.

Po rozpoczęciu przez Niemcy wojny ze Związkiem Sowieckim w czerwcu 1941 r. Heinrich Himmler wydał rozkaz utworzenia wokół terenów Zamościa "niemieckiego obszaru osiedleńczego". Ludność zamieszkującą Zamojszczyznę zaplanowano wysiedlić, a w jej miejsce przenieść osiedleńców niemieckich.

"Obszar ten został wybrany ze względu na swój rolniczy charakter. Składało się na niego pięć miast i 696 wsi. (...) Planowano konfiskatę licznych folwarków wraz ze wszystkimi sprzętami gospodarczymi i inwentarzem w celu przekazania ich niemieckim osadnikom" - wskazała historyk.

Plany wysiedleńcze zrealizowano w niewielkim stopniu. W okresie od listopada 1942 do marca 1943 roku wypędzono ok. 41 tys. mieszkańców 116 wsi, co stanowiło niespełna 30 procent. szacowanej liczby.

Do Auschwitz spośród nich trafiło 1301 osób, w tym co najmniej 162 dzieci. Kobiety oddzielono od mężczyzn. Szczególnie ciężki był los kobiet ciężarnych. Jeżeli w momencie przybycia do obozu ciąża była widoczna były skazywane na śmierć lub w przypadku urodzenia dziecka w obozie - zarówno matka, jak i noworodek były mordowane. W maju 1943 r. Niemcy zaprzestali zabijania nieżydowskich noworodków, ale i tak szanse na przeżycie były bardzo niewielkie. Dzieci uznane za wartościowe rasowo były odbierane i przeznaczone do zniemczenia.

Szacuje się, że spośród 1301 osób przywiezionych do Auschwitz z Zamojszczyzny, życie straciło 1010.

Lekcja jest dostępna pod adresem https://lekcja.auschwitz.org/dep_zam_PL/.

Międzynarodowe Centrum, które przygotowało lekcję, prowadzi wszystkie działania edukacyjne Muzeum Auschwitz. Są to studia, seminaria, konferencje, pobyty studyjne, wykłady, warsztaty i prezentacje multimedialne.

Muzeum Auschwitz jest pionierem e-learningu w instytucjach tego typu w Polsce. Pierwszą lekcje, przybliżającą historię obozu opublikowało w 2012 r.

Niemcy założyli obóz Auschwitz w 1940 r., aby więzić w nim Polaków. Auschwitz II-Birkenau powstał dwa lata później. Stał się miejscem zagłady Żydów. W kompleksie obozowym funkcjonowała także sieć podobozów. W Auschwitz Niemcy zgładzili co najmniej 1,1 mln ludzi, głównie Żydów. Do obozu deportowali też ok. 150 tys. Polaków, z których blisko połowa nie przeżyła. W Auschwitz ginęli też Romowie, jeńcy sowieccy i osoby innej narodowości.