Muzeum Historii Polski: do 14 marca nabór wniosków do programu "Patriotyzm Jutra"

Do 14 marca samorządowe instytucje kultury (m.in. muzea regionalne, biblioteki, ośrodki kultury), organizacje pozarządowe, spółdzielnie socjalne oraz koła gospodyń wiejskich mogą składać wnioski w ogólnopolskim programie grantowym "Patriotyzm Jutra" - poinformowało Muzeum Historii Polski.

Program ma na celu pomoc w realizacji projektów związanych z szeroko pojętą edukacją historyczną, popularyzacją ważnych wydarzeń dziejowych i tworzeniem innowacyjnych narzędzi dydaktycznych.

Jak napisano na stronie MHP, "to tylko przykłady działań, których katalog - choć zamknięty - daje możliwość realizacji przedsięwzięć bardzo różnorodnych, zarówno w swej tematyce jak i formie". "Działania te mogą mieć zarówno oddziaływanie ogólnopolskie, jak i lokalne, skierowane do lokalnej społeczności odbiorców, którzy interesują się przeszłością swojej małej ojczyzny" - wskazano.

Do składania wniosków zaproszone są samorządowe instytucje kultury (m.in. muzea regionalne, biblioteki, ośrodki kultury), organizacje pozarządowe (fundacje i stowarzyszenia), spółdzielnie socjalne oraz koła gospodyń wiejskich. "Mamy nadzieję, że różnorodność podmiotów uprawnionych do składania wniosków pozwoli dotrzeć do możliwie szerokiego grona odbiorców i zaowocuje ciekawymi i innowacyjnymi projektami angażującymi lokalne społeczności we wszystkich rejonach Polski" - podkreślono na stronie MHP.

Tegoroczny nabór wniosków odbywa się w nowym systemie WITKAC: www.witkac.pl.

Wnioski należy składać do 14 marca 2022 roku do godziny 15.00.

Rozpatrzenie wniosków nastąpi w ciągu 60 dni od zakończenia naboru.

MHP poinformowało, że "na etapie naboru wnioskodawcy nie są zobowiązani do składania jakichkolwiek dokumentów w formie papierowej".

"Patriotyzm Jutra" to program realizowany od 2006 roku ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Muzeum Historii Polski jest jego operatorem od 2009 roku. W latach 2009-2021 rozdysponowano 36 mln złotych i dofinansowano ponad 1400 projektów. Zgłoszono blisko 11 tys. projektów z całej Polski.

W ubiegłorocznej edycji programu Muzeum udzieliło dofinansowania 124 zadaniom, poświęconym różnorodnym dziedzinom historii: historii politycznej, gospodarczej, historii nauki i techniki, a także historii społecznej, historii życia codziennego. Ze względu na sytuację pandemiczną część zadań była realizowana on-line.