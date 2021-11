Muzeum Narodowe we Wrocławiu od 2022 roku będzie samodzielnie prowadzone przez MKiDN

Minister kultury Piotr Gliński i marszałek województwa Cezary Przybylski podpisali w poniedziałek akt przekształcenia Muzeum Narodowego we Wrocławiu w państwową instytucję kultury. Oznacza to, że od przyszłego roku muzeum będzie samodzielnie prowadzone przez MKiDN.

Wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński zwrócił uwagę, że podpisany w poniedziałek dokument to decydujący etap w procesie przekształcenia organizacyjnego i właścicielskiego Muzeum Narodowego we Wrocławiu, które dotychczas było współprowadzone przez samorząd województwa. "To muzeum od 1 lutego 2022 roku stanie się już w pełni narodową instytucją kultury" - powiedział.

Oznacza to - jak wskazał - że uwolnione środki, dotychczas przeznaczane na muzeum, będą dalej przez samorząd przeznaczane na kulturę. "Potrzeby instytucji kultury w województwie dolnośląskim są tak szerokie, że na pewno te środki się nie zmarnują i będą pożytecznie wydane" - ocenił minister.

Jak podkreślił, "jest czymś oczywistym, że państwo polskie powinno w jeszcze większym zakresie wziąć odpowiedzialność za swoje wiodące instytucje kultury i muzea". "To jest drugie muzeum narodowe, a trzecie w ogóle - po Muzeum Narodowym w Lublinie i Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce - które przechodzi w 100 procentach na odpowiedzialność państwa polskiego" - zauważył.

Ocenił, że "jest to wyraz zmian polityki kulturalnej, a także docenienia kultury na znacznie wyższym poziomie niż było to poprzednio". "To jest świadoma decyzja polityczna. Polska zasługuje na to, żeby kultura była w znacznie większym zakresie zaopiekowana, stąd wzrost budżetu resortu o 65 proc." - podkreślił Gliński.

"Cieszę się także, że tych projektów w obszarze ochrony zabytków z programów ministerialnych, czy europejskich jest na Dolnym Śląsku coraz więcej i będzie ich jeszcze więcej, bo w tym roku zwiększamy o 80 mln zł program ochrony zabytków w resorcie, a także powołujemy dwa nowe fundusze, które będą wkrótce ogłaszane" - zapowiedział minister.

Dodał, że ministerstwo ma w planach powołanie agencji rewitalizacyjnej, która będzie obejmowała obszar całego kraju i będzie dysponowała "funduszami nieporównywalnymi do tego, co było dotychczas". "Musimy cywilizacyjnie zmieniać Polskę także w obszarze rewitalizacji. Mamy miasta, które wymagają wielkiego wsparcia z budżetu centralnego" - mówił Gliński.

"Decyzja o przekształceniu Muzeum Narodowego we Wrocławiu w instytucję państwową to spełnienie naszych marzeń, a także marzeń mojego poprzednika, pana dyrektora Mariusza Hermansdorfera, który od końca zeszłego tysiąclecia bardzo intensywnie zabiegał o zmianę statusu quo, o ten awans. Dziś wypełniamy jego testament" - podkreślił dyrektor Muzeum Narodowego we Wrocławiu Piotr Oszczanowski.

Wskazał, że zmiana, choć doprowadzi do przejęcia instytucji przez ministerstwo kultury i dziedzictwa narodowego, nie zmieni jednak sposobu jej funkcjonowania, obecności i działalności.

Marszałek województwa dolnośląskiego Cezary Przybylski zwrócił uwagę, że przekształcenie Muzeum Narodowego we Wrocławiu w państwową instytucję kultury podniesie jej prestiż oraz pozwoli na zwiększoną promocję dziedzictwa kulturowego i historycznego Dolnego Śląska. "W ten sposób umacniamy pozycję muzeum jako bardzo ważnej instytucji na muzealnej mapie naszego kraju" - podkreślił.

Historia Muzeum Narodowego we Wrocławiu sięga marca 1947 r., kiedy to zostało utworzone decyzją ówczesnego ministra kultury i sztuki. Po 51 latach, podczas ostatniej reformy muzealnictwa w Polsce, przejął je samorząd województwa. Tym samym muzealna placówka utraciła status instytucji państwowej. Doprowadziło to do powstania różnic w prawach i możliwościach tego muzeum w porównaniu z muzeami państwowymi o podobnym znaczeniu, zbiorach, dorobku naukowym, działalności wystawienniczej i wydawniczej oraz współpracy międzynarodowej. W 2005 roku została podpisana umowa o współprowadzeniu Muzeum Narodowego we Wrocławiu przez marszałka województwa dolnośląskiego oraz ministra kultury i dziedzictwa narodowego.

Obecnie Muzeum Narodowe we Wrocławiu posiada cztery oddziały - Gmach Główny, Muzeum "Panorama Racławicka", Muzeum Etnograficzne oraz Muzeum Sztuki Współczesnej Pawilon Czterech Kopuł.