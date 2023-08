Muzyczno-taneczne Międzypokoleniowe Spotkanie w Śródmieściu - w sobotę 12 sierpnia w Warszawie

Pokazy i nauka tańca, koncert Haliny Frąckowiak oraz plenerowe projekcje "Kobiety na dachu" Anny Jadowskiej i "Piosenek o miłości" Tomasza Habowskiego znalazły się w programie Międzypokoleniowego Spotkania w Śródmieściu w Warszawie. Impreza odbędzie się w sobotę 12 sierpnia.

Program wydarzenia ogłoszono w piątek w komunikacie. W części muzyczno-tanecznej zaplanowano pokaz tańca dziecięcej sekcji zespołu ludowego Promyki kultywującego polskie tańce narodowe, pokaz grupy Quiero Flamenco połączony z nauką kroków związanych z folklorem andaluzyjskich Romów pod okiem tancerki i instruktorki Magdaleny Jędrzejewskiej, a także naukę podstawowych kroków walca pod przewodnictwem tancerza i choreografa Pawła Sakowicza oraz jazzowy dansing z warszawskim zespołem jazzu tradycyjnego Dixie Fellows "grającym także przeboje muzyki rozrywkowej i filmowej z okresu przed i powojennego". "Potańcówkę otworzy wokalista i muzyk Michał Pijewski, pokazując, jak tańczyć swinga w parach i solo" - podano.

Zwieńczeniem tej części będzie koncert Haliny Frąckowiak, podczas którego będzie można usłyszeć m.in. "Papierowy księżyc", "Bądź gotowy", "Tin Pan Ally" oraz cover "Dancing Queen". Wieczorem zaś odbędzie się pokaz "Kobiety na dachu" Anny Jadowskiej. W swoim najnowszym filmie twórczyni "Dzikich róż" opowiada o sześćdziesięcioletniej położnej Mirze (w tej roli Dorota Pomykała), mieszkance małego miasta, która stawia potrzeby innych wyżej niż własne. Z empatią i delikatnością podchodzi do pacjentek, starając się zminimalizować ich lęk. Z podobnym oddaniem wykonuje obowiązki domowe. Kiedy rodzina prosi ją o wsparcie finansowe, zapożycza się, by móc jej pomóc. Sama ledwo wiąże koniec z końcem, ale ważne, żeby starczyło na spłatę zobowiązań, pokarm dla rybek i papierosy. Chwile na "dymka", spędzane na dachu bloku, to jej jedyne przyjemności. Pewnego dnia, gdy nie jest już w stanie udźwignąć ciężaru długu, Mira postanawia napaść na bank z nożem kuchennym w ręku.

Po "Kobiecie na dachu" zaprezentowane zostanie debiutanckie dzieło Tomasza Habowskiego "Piosenki o miłości" z Tomaszem Włosokiem i Justyną Święs w rolach głównych. "Ona jest dziewczyną z bloku w małym mieście, on pochodzi z zamożnej, znanej warszawskiej rodziny. Ona kelneruje i śpiewa o tym, co jej w duszy gra, on marzy o wydaniu płyty, którą utarłby nosa sławnemu ojcu-aktorowi. Poznają się, gdy ona obsługuje przyjęcie, na którym on się bawi. Połączy ich miłość do muzyki, rozdzielą ambicje i marzenia. Kruche uczucie, które rodzi się między nimi, cały czas wystawiane jest na próbę: ona wciąż przed nim ucieka, on potrafi łgać jak z nut. Czy dwa tak różne brzmienia mogą się zestroić?" - czytamy w opisie dystrybutora obrazu Gutek Film.

Imprezie towarzyszyć będą gry i zabawy dla dzieci, sąsiedzka wymiana książek oraz wykłady dotyczące zdrowej diety i suplementacji. "W trakcie spotkania prowadzone będą konsultacje dietetyczne oraz pielęgniarskie, podczas których będzie można wykonać badania istotne w prewencji chorób metabolicznych, tj. pomiar ciśnienia tętniczego krwi, zbadanie poziomu glikemii we krwi kapilarnej, pomiar składu masy ciała. W akcji wezmą udział dwie pielęgniarki i dwie dietetyczki posiadające kwalifikacje do wykonywania ww. badań oraz przeprowadzenia konsultacji dietetycznych" - poinformowali organizatorzy.

Międzypokoleniowe Spotkanie w Śródmieściu odbędzie się w sobotę 12 sierpnia przy ul. Emilii Plater 31 (na terenie dawnego IX LO im. K. Hoffmanowej). Wstęp na imprezę jest wolny.

Organizatorami wydarzenia są Dzielnica Śródmieście m.st. Warszawy, Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Śródmieście "POLNA" oraz Fundacja Legalna Kultura. Szczegółowy harmonogram można znaleźć pod adresem: https://legalnakultura.pl/pl/strefa-wydarzen/polecamy/news/3927,muzyczno-taneczne-miedzypokoleniowe-spotkanie-w-srodmiesciu-w-warszawie#gsc.tab=0.