Mysłowice: Na komendę zgłosił się mężczyzna poszukiwany listami gończymi od 2018 roku

Do komendy w Mysłowicach zgłosił się w poniedziałek mężczyzna, który twierdził, że jest poszukiwany. Okazało się, że wystawiono za nim dwa listy gończe. Od 2018 roku ukrywał się on w Wielkiej Brytanii - poinformowała we wtorek Śląska Policja.

W poniedziałek rano do dyżurnego mysłowickiej jednostki zgłosił się mężczyzna, który był poszukiwany listami gończymi i wrócił do kraju, aby poddać się karze pozbawienia wolności.

"Mysłowiccy kryminalni potwierdzili, że trzydziestoletni mieszkaniec Katowic jest poszukiwany od 2018 roku przez Prokuraturę Rejonową w Gliwicach i Sąd Rejonowy Katowice-Wschód dwoma listami gończymi m.in. za kradzieże i posiadanie narkotyków" - napisała w oświadczeniu Śląska Policja.

Mężczyzna był również poszukiwany w celu ustalenia miejsca pobytu przez inne sądy na terenie całego kraju. 30-latek wiedział, że jest poszukiwany i od 2018 r. ukrywał się w Wielkiej Brytanii.

"Trzydziestolatek postanowił jednak wrócić do kraju, by spędzić dzień z rodziną, a następnie przyszedł do mysłowickiej komendy. Najbliższe 21 miesięcy spędzi on za kratami" - dodała Śląska Policja.