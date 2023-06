Mysłowice: "Śląsk to wielka rzecz" - wydarzenie z historią w tle

W sobotę w Mysłowicach w ramach imprezy "Śląsk to wielka rzecz" odbędzie się piknik, podczas którego zostanie zaprezentowana historia regionu. Wśród atrakcji jest koncert z udziałem m.in. Stanisławy Celińskiej i zespołu Myslovitz, a także pokaz sprzętu Wojska Polskiego.

"Śląsk to wielka rzecz", impreza w Parku Słupna w Mysłowicach, zorganizowana została w ramach obchodów Narodowego Dnia Powstań Śląskich, a także uhonorowania Roku Wojciecha Korfantego.

W wydarzenia odbędzie się piknik rodzinny, na którym zostanie zaprezentowana historia regionu.

"Nie w innym miejscu, jak w Mysłowicach doszło do brutalnego wydarzenia - 15 sierpnia 1919 roku na Kopalni Mysłowice doszło do spacyfikowania górników oczekujących na swoje wynagrodzenie, na swoje wypłaty. Wówczas paramilitarne grupy niemieckie dokonały mordu: siedmiu górników zabiły, plus trzech cywili. To był jeden z powodów i przyczyn I Powstania Śląskiego, które na drugi dzień wybuchło" - zapowiedział wojewoda śląski Jarosław Wieczorek.

Piknik będzie połączony z prezentacją najnowocześniejszego sprzętu militarnego, którym dysponuje Polska Armia. Wojsko Polskie zaprezentuje czołg Leopard w wersji drugiej, najnowocześniejszej. Na miejscu podziwiać będzie można armatohaubice, raki, kraby i szereg innych atrakcji wojskowych.

W programie imprezy planowane są także pokazy grup: poszukiwawczo-ratowniczych, Interwencyjnej Służby Więziennej, a także psów specjalnych do wykrywania narkotyków.

Jest też dużo atrakcji dla młodszych mieszkańców regionu m.in. dmuchańce, karuzele, czy fotobudka 360 stopni. Przygotowane są także konkursy: "Czy znosz ślonskie wzory? - kolorowanki dla bajtli", "Nojgryfniejszo ślonsko szlajfka", czy "Nojliczniejszo familijo łobleczono w śląskie łachy".

Zwieńczeniem obchodów będzie widowisko multimedialno-muzyczne z koncertem znanych gwiazd, takich, jak Stanisława Celińska, Natalia Niemen, Justyna Steczkowska, Krzysztof Cugowski oraz zespół - Myslovitz. Zespół Pokahontaz zaprezentuje swoją piosenkę o dziejach Śląska.

Wydarzenie organizowane jest przez wojewodę śląskiego Jarosława Wieczorka i prezydenta Miasta Mysłowice Dariusza Wójtowicza. Impreza jest objęta honorowym patronatem Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego.