MZ: 100 tys. osób z obniżoną odpornością i 60+ zapisało się na szczepienie przeciw COVID-10

Na szczepienie czwartą dawką przeciwko COVID-19 w grupach 60 plus oraz 12 plus z obniżoną odpornością zapisało się 100 tys. osób - podało w sobotę Ministerstwo Zdrowia.

W czwartek szef MZ Adam Niedzielski poinformował, że od 22 lipca dopuszczona zostanie IV dawka szczepienia przeciw COVID-19 dla osób od 60. do 79. r. życia i dodatkowe szczepienie dla osób z upośledzoną odpornością, które ukończyły 12 lat. Przekazał też, że szczyt letniej fali koronawirusa nastąpi w II połowie sierpnia, a dzienna liczba zakażeń może wynieść 8-10 tys.

W sobotę resort zdrowia podał na Twitterze, że do godziny 9:00 na szczepienie w grupach 60 plus oraz 12 plus z obniżoną odpornością zapisało się 100 tys. osób. "Pamiętajmy, że szczepienie 4 dawką daje 80 proc. ochrony przed hospitalizacją" - podkreślono.

Do tej pory IV dawka szczepień po upływie 150 dni od trzeciej dawki (tzw. boostera) była w naszym kraju zalecana u osób w wieku co najmniej 80 lat i osobom z osłabioną odpornością.

W piątek na stronach rządowych podano, że poprzedniej doby badania potwierdziły 3038 zakażeń koronawirusem, w tym 494 ponownych. Zmarło 6 osób z COVID-19. Wykonano 9 461 testów w kierunku SARS-CoV-2.