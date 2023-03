MZ: bezpłatne szczepienia przeciw HPV u chłopców i dziewcząt od czerwca, przetarg niebawem

Bezpłatne szczepienia przeciw HPV u chłopców i dziewcząt powinny ruszyć od czerwca, przetarg na zakup szczepionek odbędzie się niebawem – przekazał w środę dyrektor Departamentu Zdrowia Publicznego w Ministerstwie Zdrowia Dariusz Poznański.

Poznański uczestniczył w posiedzeniu sejmowej podkomisji, która zajmowała się stanem wdrożenia oraz popularyzacji programu szczepień przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV).

"Pierwszy czerwca to data, kiedy program powinien ruszyć. (…) Całe otoczenie prawne jest już przygotowane. Po konsultacjach z ekspertami podjęliśmy decyzję o rozpoczęciu szczepień w grupach 12-letnich i 13- letnich dziewcząt i chłopców, do ukończenia 14 roku życia. Schemat będzie dwudawkowy. Realizacja będzie wykonywana, tak jak innych szczepień pediatrycznych, w ramach podstawowej opieki zdrowotnej" - podał.

Koszt szczepienia - jak dodał - będzie po stronie państwa. "Żadnej odpłatności ze strony pacjentów nie będzie" - podkreślił.

"To, co przed nami, to etap zakupu szczepionek - jesteśmy na ostatnim etapie przygotowania procedury przetargowej i ogłoszenia zamówienia publicznego. Z uwagi na informacje, które nie powinny być ujawnione przed ogłoszeniem postępowania, nie mogę powiedzieć, jakie są nasze założenia, jeśli chodzi o ilość lub specyfikację" - powiedział.

Poznański przyznał, że "poziomem marzeń zaszczepienia byłoby 70 proc. - to wysoki, widoczny w niektórych państwach zachodnich poziom".

To ważne, bo - jak przypominał - im wyższy poziom zaszczepienia, tym większa ochrona i mniej zachorowań na nowotwory. "Jest przygotowywana szeroka kampania edukacyjna" - podał.

HPV jest najczęstszym wirusem zakaźnym przenoszonym drogą płciową. Infekcje nim są często bezobjawowe i chociaż w większości przypadków ustępują samoistnie, to jednak czasami stają się przewlekłe i mogą powodować nowotwory.

Od lat istnieje możliwość szczepienia przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego - HPV (ang. human papillomavirus). Na rynku dostępne są trzy szczepionki przeciw HPV: szczepionka 2-walentana, 4-walentna i 9-walentna. Wszystkie chronią przed najbardziej onkogennymi typami wirusa, czyli 16 i 18, a także przed zmianami przednowotworowymi i nowotworami narządów płciowych (szyjki macicy, sromu, pochwy) i odbytu. Zalecane są dziewczętom i młodym kobietom, a także chłopcom i młodym mężczyznom.