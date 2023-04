MZ: do 28 kwietnia placówki POZ mogą złożyć wnioski o granty

Do 28 kwietnia br. placówki POZ mogą złożyć wnioski do Ministerstwa Zdrowia o granty na zakup sprzętu teleinformatycznego i rozbudowę systemu gabinetowego zintegrowanego z centralnym systemem e-zdrowia. Wysokość grantów to nawet 159 tys. zł - informuje resort.

Resort zdrowia podkreśla, że pandemia COVID-19 pokazała jak ważna jest poprawa stanu infrastruktury teleinformatycznej placówek POZ. W odpowiedzi na tę potrzebę został uruchomiony projekt e-Usługi POZ, którego celem jest poprawa stanu infrastruktury teleinformatycznej placówek POZ.

O przyznanie grantu mogą wnioskować placówki, które mają zawartą umowę z NFZ na udzielanie świadczeń w rodzaju POZ, co najmniej w zakresie "lekarz POZ"; posiadają co najmniej 5 tys. aktywnych deklaracji i nie mają pełnej integracji z centralnym systemem e-zdrowia.

Nabór placówek POZ prowadzony jest na Platformie Obsługi Projektów Inwestycyjnych Ministerstwa Zdrowia (POPI).

Wsparcie otrzyma co najmniej 600 placówek POZ wyłonionych w drodze otwartego naboru prowadzonego przez Ministerstwo Zdrowia.