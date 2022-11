MZ: minister Niedzielski skorzystał z programu Profilaktyka 40 Plus

Minister zdrowia Adam Niedzielski przeszedł w poniedziałek badania w ramach programu Profilaktyka 40 Plus - poinformował resort zdrowia, który informując o tym zachęca innych do poddania się tym bezpłatnym badaniom diagnostycznym.

"Po ponad 2 latach epidemii COVID-19 warto sprawdzić stan swojego zdrowia. Zachęcamy do skorzystania z programu Profilaktyka 40 Plus. Dziś w jednej z warszawskich przychodni badania przeszedł minister Adam Niedzielski" - głosi wpis Ministerstwa Zdrowia opublikowany w poniedziałek na Twitterze.

Program Profilaktyka 40 Plus realizowany jest od 1 lipca 2021 r. Wszystkie osoby powyżej 40. roku życia otrzymują jednorazowy dostęp do bezpłatnego pakietu badań diagnostycznych. Badania diagnostyczne, które wchodzą w skład programu Profilaktyka 40 Plus, dzielą się na trzy grupy: badania dla kobiet, badania dla mężczyzn i pakiet wspólny.

Aby skorzystać z bezpłatnego programu Profilaktyka 40 Plus należy: wypełnić ankietę; uzyskać na jej podstawie e-skierowanie na badanie; znaleźć laboratorium uczestniczące w programie oraz umówić wizytę i zgłosić się do laboratorium wraz z dokumentem tożsamości z numerem PESEL.

Ankietę najprościej wypełnić na swoim Internetowym Koncie Pacjenta. Można to zrobić w dowolnym czasie i miejscu, a nawet przerwać ankietę w dowolnym momencie i skończyć jej wypełnianie później. Ale można ją też wypełnić przez infolinię: 22 735 39 53 lub w jednej z przychodni POZ uczestniczącej w badaniu.