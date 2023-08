MZ: Minister Sójka zwołała kolejne posiedzenie sztabu kryzysowego w związku z zakażeniami Legionellą

Minister Katarzyna Sójka zwołała kolejne posiedzenie sztabu kryzysowego związanego ze zwalczaniem ogniska zakażeń bakterią Legionellą pneumophila na Podkarpaciu - poinformowało w piątek Ministerstwo Zdrowia. Podało, że powstał zespół do opracowania metod zwalczania bakterii.

Jak poinformowało Ministerstwo Zdrowia w piątek na Twitterze, minister Katarzyna Sójka zwołała kolejne posiedzenie sztabu kryzysowego związanego ze zwalczaniem ogniska Legionella na Podkarpaciu. Wzięło w nim udział między innymi kierownictwo Ministerstwa Zdrowia, Główny Inspektor Sanitarny Krzysztof Saczka i prezes Narodowego Funduszu Zdrowia Filip Nowak.

"Liczba osób, które zgłaszają się do szpitali z objawami zakażenia, spada. Kontynuowana jest weryfikacja wariantu dot. miejskiej sieci wodociągowej jako źródła zakażenia. Samorząd terytorialny, w tym władze Rzeszowa, mogą liczyć na pomoc Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia. Powstał zespół do opracowania metod zwalczania bakterii" - czytamy we wpisie resortu zdrowia.

"Naszym priorytetem jest zadbanie o pacjentów i opracowanie sposobu oczyszczenia sieci wodociągowej. To kluczowe zadania na ten moment" - podkreśliła cytowana we wpisie minister Katarzyna Sójka.

W piątek w związku z zakażeniami bakterią Legionella na terenie miasta Rzeszowa i powiatu rzeszowskiego Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny powołał zespół ekspercki. Ma on przede wszystkim wesprzeć działania przeciwepidemiczne i wymieniać się doświadczeniami w zwalczaniu ognisk chorób zakaźnych.

Sanepid poinformował, że na dzień 25 sierpnia br. (piątek) legionellę potwierdzono już u 113 pacjentów hospitalizowanych na terenie Rzeszowa i powiatu rzeszowskiego, Dębicy, Przemyśla, Kolbuszowej, Łańcuta oraz Sędziszowa Małopolskiego.

Odnotowano siedem zgonów osób z potwierdzonym zakażeniem Legionella pneumophila oraz obciążonych chorobami współistniejącymi. Zmarli to osoby w wieku od 64 do 95 lat, czterech mężczyzn i trzy kobiety. Sześć osób mieszkało w Rzeszowie, a 1 osoba w powiecie rzeszowskim.

Jeden pacjent wyleczony z legionellozy opuścił w czwartek Uniwersytecki Szpital Kliniczny (USK) przy ul. Szopena w Rzeszowie. Jest to pierwszy pacjent wyleczony z legionellozy w placówce. To około 70-letni mężczyzna. Pierwsze zgłoszenie o zakażeniu bakterią Sanepid otrzymał tydzień temu, w czwartek 17 sierpnia.

Cały czas trwa dochodzenie epidemiologiczne w celu ustalenia źródła zakażenia, a także inne działania przeciwepidemiczne, w tym kontrole i pobór wody do badań laboratoryjnych. Sanepid poinformował, że do tej pory pobrano 56 próbek wody do badań z instalacji sieci wodociągowej na terenie Rzeszowa, powiatu rzeszowskiego i ropczycko-sędziszowskiego.

Pierwsze wyniki badań pobranych próbek z instalacji wody ciepłej z punktów pobrań z miejskich wodociągów będą znane w poniedziałek. Najpierw były pobrane próbki w ogólnych punktach poboru wody w mieście, a następnie były pobierane próbki z domów osób zakażonych.

W związku z rosnącą liczbą zakażonych Legionellą pneumophila władze miasta powołały sztab kryzysowy i podejmują działania prewencyjne. W najbliższy weekend przeprowadzona zostanie dezynfekcja sieci wodociągowej.