MZ: Od 1 marca stosowana będzie szczepionka firmy Novavax dla dorosłych

Od 1 marca stosowana będzie w Polsce szczepionka przeciwko COVID-19 firmy Novavax dla osób od 18 lat – poinformowało w środę Ministerstwo Zdrowia. W schemacie podstawowym, dwudawkowym, może być podana z zachowaniem odstępu co najmniej 21 dni między dawkami.

Ze środowego komunikatu na stronie resortu zdrowia wynika, że szef MZ, mając na uwadze zalecenia Zespołu ds. Szczepień Ochronnych z 21 lutego 2022 r., przygotowane na podstawie decyzji Komisji Europejskiej o warunkowym dopuszczenia produktu do obrotu, po naukowej ocenie Europejskiej Agencji Leków, przekazał, że szczepionka Nuvaxovid firmy Novavax (dawka 0,5 ml) będzie stosowana w Polsce od 1 marca 2022 r. u osób od 18 lat, w ramach Narodowego Programu Szczepień.

Przekazano, że w schemacie podstawowym, dwudawkowym, będzie podawana z zachowaniem odstępu co najmniej 21 dni między dawkami. Jako dawka dodatkowa w schemacie podstawowym będzie podawana z zachowaniem odstępu co najmniej 28 dni po podaniu drugiej dawki szczepionki u osób z zaburzeniami odporności.

Z kolei w szczepieniach przypominających ma być przyjmowana w odstępie co najmniej 5 miesięcy po zakończeniu schematu podstawowego szczepionkami Nuvaxovid (Novavax) Comirnaty (Pfizer-BioNTech), Spikevax (Moderna), Vaxzevria (AstraZeneca) lub co najmniej 2 miesięcy po szczepieniu preparatem COVID-19 Vaccine Jannsen.

Podanie szczepionki firmy Novavax jako drugiej dawki w schemacie podstawowym po szczepionce mRNA Comirnaty (Pfizer-BioNTech) lub Spikevax (Moderna) jest możliwe po decyzji personelu kwalifikującego do szczepienia - zaznaczono.

Z kolei w szczepieniu przypominającym zaleca się podanie szczepionki firmy Novavax po szczepieniu podstawowym preparatem Vaxzevria (AstraZeneca) w odstępie co najmniej 5 miesięcy lub po szczepieniu podstawowym COVID-19 Vaccine Janssen w odstępie co najmniej 2 miesięcy, lub jeżeli zachodzą indywidualne wskazania do zmiany preparatu po szczepieniu podstawowym preparatem mRNA w odstępnie co najmniej 5 miesięcy.

"Szczepionka Nuvaxovid może być alternatywą dla osób, które do tej pory nie zaszczepiły się przeciw COVID-19 w pełnym zalecanych schemacie szczepienia z powodu obaw związanych z dotychczas dostępnymi szczepionkami (mRNA i wektorowymi) lub u których stwierdzono przeciwwskazania do podania kolejnych dawek tych preparatów" - czytamy w komunikacie.

Zaznaczono, że aktualnie wszystkie szczepionki przeciw COVID-19 stosowane w Narodowym Programie Szczepień mają porównywalny profil bezpieczeństwa, są bezpiecznie, skuteczne i wysokiej jakości.

W środowym wydaniu "Faktu" szef resortu zdrowia Adam Niedzielski stwierdził, że liczy, że dzięki produkowanej przez Novavax szczepionce o nazwie Nuvaxovid zwiększymy w Polsce poziom zaszczepienia przeciw COVID-19.

"To tradycyjna białkowa szczepionka na wzór szczepionek, którymi szczepimy się od dziesiątek lat" - wskazał. "Wszystkie preparaty dopuszczone w UE i Polsce są skuteczne i bezpieczne, ale wiem, że wiele osób żywi zaufanie właśnie do tej tradycyjnej szczepionki. Wielu dotychczas wątpiących powinno się teraz zaszczepić" - dodał w dzienniku.