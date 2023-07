MZ: ograniczenia w wystawianiu e-recept mają zapobiegać nadużyciom i zwiększać bezpieczeństwo Polaków

Ograniczenia w wystawianiu e-recept mają zapobiegać nadużyciom, to także mechanizm zwiększający bezpieczeństwo Polaków – wyjaśnia Ministerstwo Zdrowia. Krytycznie o limitach wypowiada się część lekarzy.

Od 3 lipca obowiązują limity dotyczące liczby pacjentów, którym lekarz przepisuje recepty oraz liczby wystawionych recept.

W odpowiedzi na pytania PAP resort wskazał, że zgodnie z przyjętymi rozwiązaniami, lekarz na 10 godzin pracy może przyjąć do 80 pacjentów, którym przepisze receptę, a liczba przepisanych recept w dziesięciogodzinnym cyklu pracy nie może przekroczyć 300.

Rozwiązania te - jak uzasadnia MZ - mają zapobiegać nadużyciom.

"Wprowadzamy obostrzenia w systemie elektronicznym, który obsługuje recepty w postaci ich limitu godzinowego. Nie ma prawnych przeciwskazań, aby zastosować mechanizm zwiększający bezpieczeństwo zdrowotne Polaków" - wskazał resort.

Minister Adam Niedzielski poinformował w środę, że w dwa dni 283 lekarzy próbowało przekroczyć granicę 300 recept dla więcej, niż 80 pacjentów, w ciągu 10 godzin swojej pracy.

"Większość to pracownicy tzw. receptomatów. Rekordzista chciał wystawić w dwa dni 60 tys. recept. Czy to jeszcze medycyna, czy już tylko biznes? zdrowieNieBiznes" - napisał na Twitterze szef MZ.

Zdaniem lekarzy Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia Ministerstwo Zdrowia powinno zająć się nie liczeniem wystawionych recept, ale porządkowaniem bałaganu w systemie refundacji leków.

"W refundacji tkwi cały problem. Od co najmniej kilku lat apelujemy do Ministra Zdrowia o opracowanie jasnych i klarownych zasad refundacji, a przede wszystkim o zdjęcie z lekarzy obowiązku określania poziomu refundacji" - wskazała, cytowana w materiałach prasowych, prezes PPOZ Bożena Janicka.

"Limitowanie leków to ingerowanie w prawo wykonywania zawodu. Dla nas pacjenci nie są cyferkami i każdy z nich ma prawo do leczenia" - dodała prezes PPOZ.

30 czerwca minister zdrowia poinformował, że podpisał doniesienie do prokuratury w sprawie 10 lekarzy, którzy dopuścili się co najmniej pięciu przestępstw w związku z wystawieniem e-recept - w ciągu roku wystawili od 100 do 400 tys. recept. Oznacza to - jak wskazywał - że dziennie wystawiali oni od blisko trzystu do ponad tysiąca recept. Przestępstwa, o których mowa w doniesieniu, to - jak wyjaśnił - fałszerstwo intelektualne, czyli poświadczenie nieprawdy w związku z niewykonanym badaniem, oszustwa - bo część tych recept jest refundowana, sprowadzenie niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia publicznego na masową skalę, narażenie na niebezpieczeństwo utraty zdrowia i życia i ułatwienie dostępu do środków odurzających. Poinformował też o planowanym wprowadzeniu ograniczenia liczby wystawianych recept.