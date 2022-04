MZ: ostatniej doby wykonano ponad 17,8 tys. testów na obecność SARS-CoV-2

Minionej doby wykonano ponad 17,8 tys. testów na obecność SARS-CoV-2 – przekazało w sobotę Ministerstwo Zdrowia.

Resort poinformował, że łącznie przebadano dotąd 35 mln 844 tys. 896 próbek pobranych od 34 mln 985 tys. 774 osób.

Od 1 kwietnia, nie można już wykonać testu inaczej, jak na zlecenie lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Są to testy antygenowe, czyli wykrywające białka wirusa. Dają one wynik po kilku, kilkunastu minutach.

Na test genetyczny PCR lekarz skieruje pacjenta, jeśli uzna to za konieczne, przed przyjęciem do szpitala. Będą one stosowane także w diagnostyce szpitalnej, by ostatecznie - jak wskazał NFZ - potwierdzić lub wykluczyć, czy objawy infekcji dróg oddechowych, z którymi pacjent pojawił się w szpitalu, są wywołane koronawirusem.

Ze względu na zmianę strategii testowania i postępowania z pacjentem chorym na COVID-19 w codziennych raportach MZ nie pojawia się już statystyka dotycząca zleceń POZ na badanie diagnostyczne w kierunku wykrycia SARS-CoV-2, liczby osób przebywających na kwarantannie (zniesiono ją od 28 marca) i liczby wykonanych testów antygenowych.

W związku z zakończeniem od 1 kwietnia działania szpitali i oddziałów covidowych obecnie raz w tygodniu - zamiast codziennie, jak do tej pory - publikowany będzie raport o liczbie hospitalizowanych pacjentów z COVID-19.