MZ: Pakiet dla Młodych - zachęta dla studentów do podjęcia studiów w obszarze ochrony zdrowia

Zachęta do podjęcia studiów w ochronie zdrowia: preferencyjny kredyt, włączenie przedstawicieli studentów do zespołów powołanych przez ministra zdrowia, zmiany w kształceniu podyplomowym, system zachęt dla dydaktyków - to niektóre z elementów nowego programu resortu zdrowia Pakiet dla Młodych.

Pakiet dla Młodych to zachęta dla potencjalnych studentów do podjęcia studiów w obszarze ochrony zdrowia - poinformowało MZ w poniedziałek wieczorem na Twitterze.

To m.in. preferencyjny kredyt studencki już od semestru 2021/2022, który umożliwi całkowite lub częściowe pokrycie czesnego, niskie oprocentowanie i umorzenie.

MZ chce też włączyć przedstawicieli studentów do zespołów powołanych przez ministra zdrowia Adama Niedzielskiego. "Wspólnie chcemy wypracować rozwiązania dot. upraktycznienia studiów i poprawy warunków pracy" - napisało MZ.

Pakiet dla Młodych ma także "upraktycznić kształcenie od 4. roku studiów na kierunku lekarskim i 3. roku na kierunku lekarsko-dentystycznym".

Resort podkreśla, że w ramach Pakietu chce "umożliwić studentom kierunku lekarskiego i lekarsko-dentystycznego pracę w placówkach medycznych i udział w czynnościach techniczno-administracyjnych placówek medycznych".

Pakiet dla Młodych zakłada także system zachęt dla młodych dydaktyków, aby chętniej pracowali na uczelniach medycznych.

Planowane są także zmiany w kształceniu podyplomowym - centralny nabór na szkolenie specjalizacyjne od jesieni 2022 r., dostosowanie liczby rezydentur do większej liczby absolwentów kierunku lekarskiego i lekarsko-dentystycznego, możliwość zwolnienia z egzaminu ustnego w przypadku zdania Pisemnego Egzaminu Specjalizacyjnego na określoną ocenę.

Minister zdrowia Adam Niedzielski i wiceminister Piotr Bromber byli też w poniedziałek gośćmi Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego, gdzie rozmawiali ze studentami i pracownikami naukowymi. Tam też przedstawili główne założenia Pakietu dla Młodych - działania resortu podejmowanych w odpowiedzi na postulaty studentów uczelni medycznych.