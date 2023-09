MZ: prawo do bezpłatnych od 1 września leków przysługuje osobom, które otrzymały receptę nie wcześniej niż 30 sierpnia

Od 1 września dzieci, które nie ukończyły 18 lat i osoby, które przekroczyły 65 rok życia mogą, po spełnieniu określonych warunków, otrzymać bezpłatne leki. Prawo do takich leków przysługuje pacjentom, którym lekarz wystawił receptę nie wcześniej niż 30 sierpnia – przekazało w środę Ministerstwo Zdrowia.

Rzecznik resortu Iwona Kania przypomniała w komunikacie, że recepta musi zawierać odpowiedni kod: kod "S" - w przypadku recept wystawianych dla seniorów i kod "DZ" - w przypadku recept wystawianych dla dzieci i młodzieży.

Zaznaczyła, że kod "S" i "DZ" nie może być uzupełniony na etapie realizacji recepty.

Resort podnosi, że bezpłatne są leki, które dotychczas podlegały częściowej refundacji. "W wykazie jest większa niż dotychczas liczba leków dostępnych dla seniorów (3789 pozycji) oraz nowa lista leków dla dzieci i młodzieży (2825 pozycji)" - wskazało MZ.

Ministerstwo przekazało, że recepty bez kodów "S" i "DZ" są realizowane na zasadach obowiązujących przed 30 sierpnia 2023 r.

Wykaz bezpłatnych leków dla osób 65+ i 18- znajduje się na stronie internetowej ministerstwa zdrowia pod adresem https://www.gov.pl/web/zdrowie/obwieszczenie-ministra-zdrowia-z-dnia-30-sierpnia-2023-r-w-sprawie-wykazu-refundowanych-lekow-srodkow-spozywczych-specjalnego-przeznaczenia-zywieniowego-oraz-wyrobow-medycznych-na-1-wrzesnia-2023-r

Pacjent może otrzymać lek z wykazu bezpłatnie, jeśli zostaną spełnione określone warunki. Warunkiem jest m.in. to, by lekarz zdiagnozował u pacjenta schorzenie, które zawiera się w zakresie wskazań objętych refundacją dla danego leku. Nieodpłatną receptę wystawia lekarz lub pielęgniarka uprawnieni do wypisana bezpłatnych leków. Wiek pacjenta musi zostać zweryfikowany np. poprzez numer PESEL. Na recepcie w rubryce "kod uprawnień dodatkowych pacjenta" lekarz wpisuje "DZ" w przypadku pacjentów poniżej 18. roku życia, albo "S" w przypadku pacjentów powyżej 65. roku życia.

Wprowadzenie bezpłatnych leków dla seniorów od 65. roku życia i dla dzieci do lat 18 zapowiadał w połowie maja wicepremier, szef PiS Jarosław Kaczyński podczas konwencji "Programowy Ul Prawa i Sprawiedliwości".