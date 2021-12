MZ: Teleplatforma Pierwszego Kontaktu obsługuje również w języku angielskim

Teleplatforma Pierwszego Kontaktu, czyli miejsce, gdzie można uzyskać profesjonalną pomoc medyczną przez telefon poza godzinami pracy Podstawowej Opieki Zdrowotnej, obsługuje również w języku angielskim - poinformowało w sobotę na Twitterze Ministerstwo Zdrowia.

Teleplatforma Pierwszego Kontaktu to miejsce, gdzie można uzyskać profesjonalną pomoc medyczną przez telefon w nocy, w weekendy i święta, czyli poza godzinami pracy Podstawowej Opieki Zdrowotnej.

"Od 7 grudnia Teleplatforma Pierwszego Kontaktu obsługuje również w języku angielskim" - czytamy w informacji opublikowanej w sobotę na Twitterze MZ.

Aby uzyskać pomoc, należy zadzwonić pod numer 800 137 200 lub wypełnić formularz dostępny na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/zdrowie/tpk

"W trakcie rozmowy z konsultantem zostanie przeprowadzony z Tobą wstępny wywiad, podczas którego zostaniesz zapytany o imię i nazwisko oraz numer PESEL. Następnie skontaktuje się z Tobą pielęgniarka i w razie potrzeby lekarz" - napisano na stronie Ministerstwa Zdrowia.

Dodano, że po wypełnieniu formularza kontakt z pielęgniarką lub lekarzem nastąpi w ciągu trzech godzin.

Teleplatforma Pierwszego Kontaktu (TPK) jest dostępna od poniedziałku do piątku w godzinach od 18 do 8 następnego dnia, a także w soboty i niedziele oraz inne dni ustawowo wolne od pracy, w godzinach od 8 do 8 następnego dnia.

Z TPK można skorzystać w sytuacji nagłego zachorowania poza godzinami pracy POZ, nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących stan bezpośredniego zagrożenia życia, a zastosowane środki lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy oraz gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni POZ może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia. W ramach TPK można także uzyskać e-receptę, e-skierowanie lub e-zwolnienie.