MZ: Udział wersji omikron w badanych próbkach w ostatnich 4 tygodniach wynosi blisko 70 proc.

Udział wersji omikron w sekwencjonowanych próbkach w ostatnich 4 tygodniach wynosi blisko 70 proc. – podało w czwartek na Twitterze Ministerstwo Zdrowia.

"W wyniku sekwencjonowania genomu wirusa w Polsce wykryte zostały 6734 przypadki koronawirusa w wersji omikron. Udział wersji omikron w próbkach sekwencjonowanych w ostatnich 4 tygodniach wynosi 69,8 proc." - przekazał resort zdrowia.

Ministerstwo Zdrowia w czwartek podało, że badania potwierdziły 54 477 nowych przypadków zakażeń koronawirusem. Zmarło 307 osób z COVID-19. Liczba zakażeń od początku epidemii przekroczyła 5 mln, zmarło ponad 106 tys. chorych.

Wariant omikron wykryto w listopadzie w RPA. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) 26 listopada zakwalifikowała go do grupy "niepokojących wariantów". Poprzednim umieszczonym w tej kategorii wariantem koronawirusa był wariant delta.

W Polsce pierwszy przypadek omikronu potwierdzono 16 grudnia u 30-letniej obywatelka Lesotho, która w naszym kraju przebywała na Cyfrowym Szczycie ONZ w Katowicach. Dwa dni wcześniej, 14 grudnia, potwierdzono w Chinach zakażenie tym wariantem u polskiej dziewczynki, która z Warszawy samolotem przyleciała do Państwa Środka.