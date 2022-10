Ministerstwo Zdrowia poinformowało w środę PAP, że w przeciągu kilku najbliższych dni odbędą się posiedzenia zespołu ds. szczepień oraz rady ds. Covid-19 odnośnie rekomendacji szczepień przeciwko Covid-19 dla dzieci od szóstego miesiąca życia.

Europejska Agencja Leków (EMA)zarekomendowała w środę rozpoczęcie szczepień przeciwko koronawirusowi preparatem Pfizera u dzieci od szóstego miesiąca do czwartego roku życia, natomiast szczepionką Moderny u dzieci od szóstego miesiąca do piątego roku życia. Do tej pory szczepionka Pfizera była zatwierdzona dla dzieci od piątego roku życia, zaś Moderny od szóstego roku życia. Według komunikatu EMA szczepionka Pfizera może być stosowana w trzech dawkach, a Moderny w dwóch. W porównaniu z dawkami dla grup wiekowych dopuszczonych już do szczepień, dawki obu preparatów dla najmłodszej grupy wiekowej mają być mniejsze.

PAP zapytała Ministerstwo Zdrowia, czy resort też wyda takie rekomendacje.

"Minister Zdrowia podejmuje takie decyzje w oparciu o rekomendacje zespołu ds. szczepień oraz rady ds. Covid, które mają odbyć posiedzenia w najbliższych dniach" - odpowiedział w środę rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz.

W zeszłym tygodniu minister zdrowia Adam Niedzielski zapowiedział, że 0,5 mln dawek dla tej nowej grupy wiekowej dzieci dotrze wkrótce do Polski. Wskazał, że "będą to inne szczepionki pod względem ilościowym i jakościowym, niż te dla dzieci w wieku 5-11 lat"

W Polsce w grudniu ubiegłego roku rozpoczęły się szczepienia dzieci w wieku 5-11 lat. Szczepionkę mRNA o nazwie Comirnaty (Pfizer-BioNTech) w dawce pediatrycznej 10 mikrogramów podaje się dzieciom, które skończyły 5 lat. Dzieciom, które skończyły 6 lat, podaje się szczepionkę Spikevax (Moderna) w dawce 50 mikrogramów. W punktach szczepień dostępna jest szczepionka Comirnaty (Pfizer-BioNTech).

O kwalifikacji do szczepienia dzieci w wieku 5-11 lat decyduje każdorazowo lekarz. Kwalifikacja dziecka do szczepienia przeciw COVID-19 obejmuje wywiad przesiewowy przeprowadzony według ujednoliconego kwestionariusza oraz badanie fizykalne.

Jak wynika z danych zamieszczonych w środę na stronach rządowych, obecnie w pełni zaszczepionych jest 22 568 121 osób; podano też 14 475 612 dawek przypominających. Dzienna liczba szczepień wyniosła 14 538. Liczba dawek dostarczonych do Polski to 107 707 090; w magazynach jest 25 310 585 szczepionek.

Od 16 września 2022 r. drugą dawkę przypominającą przeciw COVID-19 mogą zaszczepić się wszystkie osoby powyżej 12 lat. Od 3 października 2022 r. możliwe są szczepienia przypominające w grupie dzieci 5-11 lat.

Mapa punktów szczepień w całej Polsce znajduje się na stronie: https://www.gov.pl/web/szczepimysie/mapa-punktow-szczepien#/