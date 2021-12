MZ: Wykonano 32 tys. szczepień przeciw COVID-19 dzieci w wieku 5-11 lat

Wykonano 32 tys. szczepień przeciw COVID-19 dzieci w wieku 5-11 lat; zapisano na szczepienie 194 tys. dzieci - poinformowało w niedzielę Ministerstwo Zdrowia.

"Dotychczas zaszczepiło się 32 tys. dzieci z grupy wiekowej 5-11 lat. Zarejestrowanych na szczepienie w tej grupie mamy natomiast 194 tys. dzieci" - podał w niedzielę na Twitterze resort zdrowia.

W sobotę wykonano 23 tys. szczepień dzieci w wieku 5-11 lat, zapisano zaś 190 tys.; najwięcej - 38 tys. było 11-latków.

W czwartek, 16 grudnia br. ruszyły szczepienia przeciw COVID-19 dzieci w wieku od 5 do 11 lat. Są wykonywane preparatem Comirnaty (Pfizer-BioNTech) w dostosowanej do wieku dawce pediatrycznej. E-skierowanie na szczepienie dla dzieci w wieku 5-11 lat wystawiane jest automatycznie z chwilą skończenia przez dziecko 5 lat. Dopuszczone kanały rejestracji na szczepienie to m.in. infolinia 989, e-Rejestracja i punkty szczepień.

Kwalifikację do szczepienia dzieci wykonuje lekarz z ważnym prawem wykonywania zawodu, również lekarz stażysta i lekarz rezydent. Szczepionki przeciw COVID-19 w grupie dzieci 5-11 lat mogą być podawane wraz z innymi szczepionkami w ramach Programu Szczepień Ochronnych, tylko w różne części ciała. Schemat szczepienia jest dwudawkowy przy zachowaniu rekomendowanego odstępu, co najmniej 21 dni między dawkami.