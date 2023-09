MZ: zrealizowano już ponad 2,2 mln skierowań na badania w ramach programu Profilaktyka 40 plus

Od 1 lipca 2021 r. do sierpnia 2023 r. wystawiono 2 905 344 skierowań w ramach programu Profilaktyka 40 plus, z których zrealizowano 2 290 000 - przekazało w środę na platformie X (dawniej Twitter) Ministerstwo Zdrowia.

Jak przypomniał resort zdrowia, Profilaktyka 40 plus to program bezpłatnych badań profilaktycznych dla wszystkich Polaków i Polek powyżej 40. roku życia.

"Zadbaj o swoje zdrowie i skorzystaj z programu Profilaktyka 40 plus" - zaapelował resort.

Program Profilaktyka 40 plus oferujący bezpłatne pakiety badań dla pań i panów działa od lipca 2021 roku i potrwa do końca czerwca 2024 roku. Jakie badania będą realizowane dla danej osoby, zależy od ankiety, którą przed badaniem koniecznie trzeba wypełnić. Bez niej osoba nie otrzyma e-skierowania. Można ją znaleźć w zakładce "Profilaktyka" w swoim Internetowym Koncie Pacjenta (IKP) lub w aplikacji mobilnej mojeIKP. Ankietę można wypełnić także telefonicznie, dzwoniąc pod bezpłatny numer telefonu 989. Infolinia działa przez cały tydzień, w godzinach 7.00-20.00.

Minister zdrowia zdecydował o wydłużeniu programu Profilaktyka 40 plus do końca czerwca 2024 roku, więc jest jeszcze więcej czasu dla tych, którzy z niego nie skorzystali. Kolejną nowością jest możliwość ponownego wykonania badania. Można to zrobić dwanaście miesięcy od zrealizowania poprzedniego e-skierowania. Wówczas nie trzeba wypełniać ankiety. Automatycznie po roku od poprzedniego badania zostanie wystawione nowe e-skierowanie.

Więcej informacji o programie Profilaktyka 40 Plus na stronie https://www.gov.pl/web/zdrowie/profilaktyka-40-plus.