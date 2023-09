N. Maliszewski: zaczynamy ofensywę programową, która rozwiązuje konkretne problemy

Zaczynamy ofensywę programową, która jest skierowana do poszczególnych grup polskich obywateli, rozwiązując konkretne problemy – powiedział w poniedziałek w Studiu PAP szef Rządowego Centrum Analiz Norbert Maliszewski.

Tymi słowami szef Rządowego Centrum Analiz, sekretarz stanu w Kancelarii Premiera odniósł się do opublikowanego w poniedziałek na Twitterze przez premiera Mateusza Morawieckiego pierwszego punktu programu Prawa i Sprawiedliwości "Przyjazne Osiedle", dotyczącego rewitalizacji osiedli z wielkiej płyty.

"Takim problemem jest na przykład taka kwestia, że jak mamy osiedla domów, to te osiedla są często nieocieplone, o tych mieszkańców poprzednicy się nie troszczyli. To są często osoby starsze, mieszkające na wyższych piętrach, więc będzie możliwość wybudowania wind. To jest kwestia także ocieplenia tych bloków" - powiedział szef Rządowego Centrum Analiz.

"To, co robimy, to bardzo konkretnie rozwiązujemy jeden z problemów (...) To jest też element szerszej strategii, bo ja mówię, że już nie ma Polski A, nie ma Polski B - jest tylko jedna Polska - to pojęcie Polski B musi przejść do lamusa" - dodał minister.

Zapowiedział też, że we wtorek przedstawiony zostanie kolejny punkt programu Prawa i Sprawiedliwości. "Oczywiście nie możemy o nim nic powiedzieć z tego względu, że właśnie ważny jest ten efekt zaskoczenia, natomiast jedno mogę stwierdzić - będzie to konkret, w którym jesteśmy wiarygodni, który jest ważny dla Polaków i który będzie pokazywał, że my jesteśmy tym rządem, który jest skuteczny, sprawczy, który radzi sobie i w trudnym czasie, i myśli właśnie o rozwoju Polski" - podkreślił Maliszewski.

