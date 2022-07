Na A2 między Grodziskiem a Wiskitkami po wypadku utrudnienia w ruchu w stronę Łodzi

Na autostradzie A2 między Grodziskiem Mazowieckim a Wiskitkami (woj. mazowieckie) są utrudnienia w ruchu w stronę Łodzi po wypadku trzech samochodów osobowych - podał wieczorem dyżurny centrali Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Nie było rannych.

Utrudnienia powstało ok. godz. 20.50 na wysokości miejscowości Dąbrówka na 436 kilometrze A2. To ok. 3 km za węzłem Grodzisk.

Zablokowana była jezdnia w stronę Łodzi. Po godzinie GDDKiA podała, że odblokowano lewy pas jezdni w stronę Łodzi i nim odbywa się ruch. Prawy pas między tymi węzłami jest zablokowany. Autostrada w stronę Warszawy jest przejezdna.