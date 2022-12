Na A4 oddano do użytku węzeł autostradowy Opole Południe

Kierowcy mogą już korzystać z węzła Opole Południe na opolskim odcinku autostrady A4 - poinformowała w poniedziałek Agata Andruszewska, rzecznik prasowy opolskiego oddziału GDDKiA.

Jak przekazała Agata Andruszewska z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Opolu, kierowcy jadący autostradą A4 mogą już korzystać z węzła Opole Południe, który jest połączony z drogą krajową 45 łączącą Opole z Krapkowicami.

Według komunikatu GDDKiA, dobiegają końca prace przy rozbudowie dk 45, polegające m.in. na budowie czterowlotowego ronda na skrzyżowaniu tej drogi z węzłem Opole Południe.

"Zadanie obejmuje rozbudowę drogi krajowej nr 45 na odcinku Rogów Opolski - węzeł Opole Południe o długości ok. 2 km. W ramach inwestycji zostanie wzmocniona konstrukcja jezdni wraz z dostosowaniem do nośności 11,5 t/oś. Powstało już rondo na skrzyżowaniu DK45 z drogami w kierunku Rogowa Opolskiego i m. Posiłek. Wciąż trwają natomiast roboty związane z budową ronda turbinowego na skrzyżowaniu DK45 z łącznicą węzła autostradowego. W ramach inwestycji powstanie także parking drogowy wraz z miejscem do ważenia i kontroli samochodów ciężarowych" - powiedziała Andruszewska.

Według komunikatu GDDKiA w Opolu, zakończenie prac zaplanowano w bieżącym roku.