Na Campusie m.in. dyskusja liderów opozycji

Ambasador USA w Polsce Mark Brzezinski, rosyjski opozycjonista Garri Kasparow, liderzy ugrupowań opozycyjnych: Szymon Hołownia, Władysław Kosiniak-Kamysz, Donald Tusk; samorządowcy, naukowcy, dziennikarze i artyści wezmą udział w drugiej edycji Campusu Polska Przyszłości.

Campus rozpocznie się w piątek 26 sierpnia i potrwa do środy 31 sierpnia. Tak jak rok wcześniej, odbywać się będzie w olsztyńskim miasteczku akademickim Kortowo. Organizatorem jest Fundacja Campus Polska Przyszłości, a inicjatorem wydarzenia prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Organizatorzy zaprosili 1300 młodych ludzi, czyli 30 procent więcej niż rok temu.

W Campusie wezmą udział m.in. Mark Brzezinski, Garri Kasparow, marszałek Senatu Tomasz Grodzki, a także ambasador Wielkiej Brytanii w Polsce Anne Clunes, ambasadorzy: Szwecji Stefan Gullgren i Norwegii Anders H. Eide, były premier Belgii Guy Verhofstadt, polityk CDU pochodzenia polskiego Paul Ziemiak, b. premierzy: Jan Krzysztof Bielecki, Jerzy Buzek, Marek Belka, Ewa Kopacz, prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Rzeszowa Konrad Fijołek, a także naukowcy, dziennikarze, pisarze, politycy z Polski, Ukrainy, Wielkiej Brytanii, Szwecji, Węgier i Słowacji - m.in. reżyserka Agnieszka Holland, prof. Jerzy Bralczyk, dr Tomasz Karauda, pisarz Zygmunt Miłoszewski, dziennikarka Krystyna Kurczab-Redlich, uczestniczki Powstania Warszawskiego Wanda Traczyk-Stawska i Anna Przedpełska-Trzeciakowska.

Właśnie spotkanie z Markiem Brzezińskim ma w piątek otworzyć Campus. "Chodziło nam o to, żeby ten pierwszy dzień nie był taki stricte polityczny, ale zarazem, by rozmawiać o najpoważniejszych wyzwaniach" - mówił podczas środowego zapowiadającego Campus spotkania Rafał Trzaskowski.

"Chcieliśmy wyjść z pewnej bańki, ze sfery komfortu, nie zapraszamy tylko ludzi, którzy myślą w podobny sposób do nas, ale również takich, którzy myślą trochę inaczej" - podkreślał prezydent Warszawy.

Ostatniego dnia Campusu zaplanowany jest z kolei panel "Europa Przyszłości", z udziałem Guy'a Verhofstadta, Radosława Sikorskiego i Rafała Trzaskowskiego.

Trzaskowski powiedział też, że na Campus zaprosił wszystkich liderów partii opozycyjnych, po to, by "budować zaufanie po stronie opozycji". Nie mógł jedynie lider Nowej Lewicy, wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. W campusowych debatach wezmą natomiast udział lider Polski 2050 Szymon Hołownia (po raz pierwszy - w 2021 roku go nie było), prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz oraz przewodniczący PO Donald Tusk, którego debata z Trzaskowskim będzie jednym z ostatnich punktów Campusu.

"Jestem głęboko przekonany, że bez partii politycznych nie wygramy żadnych wyborów, bez silnej Koalicji Obywatelskiej nie wygramy żadnych wyborów, natomiast jestem przekonany, że trzeba grać na kilku fortepianach, konsolidować samorządowców, zwracać się do młodych ludzi, tworzyć instytucje analityczne, zwracać się do nich o pomoc" - mówił Trzaskowski.

"Campus ma nam pozwolić uciec od tych codziennych podziałów na prawicę i lewicę, od odpytywania, czy jesteśmy bardziej tacy, czy bardziej tacy, czy bardziej inni. Jedynym prawdziwym podziałem jest to, czy ktoś chce rozmawiać o przyszłości na poważnie, czy ktoś chce cały czas rozdrapywać rany przeszłości" - podkreślał.

Każdego dnia w ramach otwartych dla wszystkich paneli dyskusyjnych "Plac Myśli Otwartej" poruszane mają być tematy jak m.in. "Jak powinny wyglądać relacje państwo-kościół w XXI wieku?" z udziałem byłego rzecznika praw obywatelskich Adama Bodnara, posła koła "Polskie Sprawy" i byłego posła PiS Zbigniewa Girzyńskiego, posła Koalicji Obywatelskiej Sławomira Nitrasa, posłanki PSL Urszuli Pasławskiej; "Jak wojna w Ukrainie zmienia Europę?" czy "Kurs na euro - polską walutę przyszłości?".

Następnie uczestnicy wydarzenia będą mogli wziąć udział w wydarzeniach podzielonych na pięć grup tematycznych: "Polska - Europa - Świat", "Klimat i zdrowie", "Człowiek i Technologia", "Społeczeństwo przyszłości", "Równość i różnorodność".

"Tematy są bardzo różne, dlatego, że chcemy wyjść poza bieżączkę, poza to, co jest tematem dnia" - mówił Trzaskowski. "Wsłuchujemy się w to, o czym chcą rozmawiać młodzi ludzie, a oni chcą rozmawiać np. o stanie psychologii, o roli kobiet, o mniejszościach, o kwestii mieszkalnictwa, na poważnie i głęboko o kryzysie klimatycznym i jak sobie z nim radzić" - dodał.

W ramach tych tematów przewidziane są panele dyskusyjne, warsztaty i spotkania. To m.in. panele dyskusyjne: "Queerowość - Tu i teraz" prowadzony przez psycholożkę Wiolę Stępień; "Czy atom uratuje Polskę?" z udziałem prezes zarządu Forum Energii dr Joanny Maćkowiak-Pandery, posła KO Pawła Poncyljusza i członka Zarządu Orange SA Witolda Drożdża; "Technointymność. Miłość, seks i roboty" prowadzony przez antropolożkę technologii Adę Florentynę Pawlak; "Praca przyszłości", który poprowadzi były europoseł Michał Boni, "Jak być świadomym konsumentem i nie zwariować?" prowadzony przez Dominikę Chirek - ekspertkę rynku kosmetyków naturalnych i ekologii, czy "Toast za Gruzję" - fenomen Gruzji w polskiej kulturze politycznej - z udziałem Agnieszki Filipiak, Pawła Kowala, Marcina Mellera.

Poruszony będzie temat "Jak miesiączka stała się w Polsce tematem publicznym? O walce z wykluczeniem menstruacyjnym z Różową Skrzyneczką", prowadzony przez Ewę Szymerę, z udziałem aktorki Magdaleny Schejbal, Michała Sawickiego, dr n. med. Beaty Wróbel, dr Izabeli Desperak.

Planowany jest panel "Kim są osoby transpłciowe i co tak naprawdę chcą zmienić?", prowadzony przez Renatę Kim, z udziałem Iki Graboń, Mai Heban, Julii Katy, Kacpra Potępskiego. Z kolei debatę "Legalna i bezpieczna aborcja w Polsce. Dlaczego jej potrzebujemy?" mają prowadzić Kamila Ferenc, Krystyna Kacpura i Jarosław Leśniczak.

Panel "Hejt - fakty i mity, czyli co wiemy o mowie nienawiści, ale boimy się powiedzieć" poprowadzi Kamil Dąbrowa, a wezmą w nim udział wdowa po prezydencie Gdańska Magdalena Adamowicz, filozofka Agata Bielik-Robson, dziennikarz Michał Kolanko i aktorka Barbara Kurdej-Szatan. W panelu "Czy posłankom wypada…?", prowadzonym przez Agatę Krypczyk wystąpią posłanki KO Klaudia Jachira, Monika Rosa i Urszula Zielińska.

Planowany jest panel "Gra w elity i wykluczonych. Czy w Polsce możliwy jest awans społeczny i pokoleniowy bez legitymacji partyjnej?", który ma prowadzić Cezary Michalski, a udział wezmą Mikołaj Lewicki, Anna Materska-Sosnowska i Monika Rosa.

O tym, "Jak służby wchodzą w życie prywatne", wypowiedzą się senator KO Krzysztof Brejza i jego żona Dorota. Z kolei o tym, "Jak PiS ukradł państwo?", opowiedzą posłowie KO Dariusz Joński i Michał Szczerba.

Będzie cykl paneli gospodarczych. Takich jak "Gospodarka po PiS-ie", prowadzony przez Agnieszkę Burzyńską, udziałem Marka Belki, posła KP-PSL Dariusza Klimczaka, posła KO Marka Sowy i posła Porozumienia Michała Wypija. Na temat "Do przerwy 0:1. Jaki jest stan finansów publicznych?" wypowie się Sławomir Dudek. Odbędzie się też panel "Czy możliwe jest jeszcze miękkie lądowanie w gospodarce?", prowadzony przez Izabelę Leszczynę, z udziałem Janusza Cichonia, Alicji Defratyki, Sławomira Dudka, Macieja Wituckiego.

Na temat "Euro. Mity i Fakty" wypowie się poseł KO prof. Dariusz Rosati. W panelu "Kurs na euro - polską walutę przyszłości?", prowadzonym przez Marka Tatałę wezmą udział Aleksandra Kot, dr Ludwik Kotecki, prof. dr hab. Artur Nowak-Far, prof. Joanna Tyrowicz. Z kolei w panelu "Polski System Emerytalny +kto otrzyma świadczenie, a kto będzie je finansował+", prowadzonym przez posłankę KO Izabelę Leszczynę wezmą udział dr Antoni Kolek, Agnieszka Łukawska, dr Janina Petelczyc, prof. Paweł Wojciechowski.

Będzie także cykl paneli na temat praworządności. Panel "Czy warto bronić praworządności? Jak odbudować państwo prawa? - Prawnicy wobec ataku na niezależność" poprowadzi posłanka KO Kamila Gasiuk-Pihowicz, a udział wezmą Maria Ejchart-Dubois, Ewa Łętowska, Róża Thun i Michał Wawrykiewicz. Pod tytułem "Putinizacja prawa" odbędzie się spotkanie z Adamem Bodnarem, prowadzone przez dr Barbarę Brodzińską-Mirowską.

Kilka paneli dotyczy sytuacji Ukrainy. To panel "Nasz +nowy świat+ po wojnie. Polska z Ukrainą. Razem w UE? Nowy traktat?" poprowadzi Paweł Kowal wezmą udział Iryna Heraszczenko, Jan Krzysztof Bielecki, Marcin Bosacki i Mykoła Kniażycki.

Panel "Ukraina na wojnie, Zachód w gotowości" poprowadzi ambasador Piotr Łukasiewicz, a wezmą udział gen. Radosław Kujawa, Sławomir Sierakowski i gen. Waldemar Skrzypczak. O tym, "Jak wojna w Ukrainie zmienia Europę?", wypowie się amb. Marek Prawda.

Będą także debaty o Rosji. Magdalena Rigamonti poprowadzi panel "Rosja - stan umysłu", a udział w nim wezmą Wacław Radziwinowicz, Ks. Kazimierz Sowa i Tomasz Terlikowski. "Jak rodzi się władza despotyczna, cenzura i łamanie praw człowieka? Dlaczego uciekłem z Rosji lata temu" - rozmowę pod takim tytułem z Iwanem Wyrypajewem, Karoliną Gruszką poprowadzi również Magdalena Rigamonti.

Odbędzie się też debata marszałków Sejmu i Senatu z udziałem wicemarszałek Sejmu Małgorzaty Kidawy-Błońskiej i wicemarszałek Senatu Gabrieli Morawskiej-Staneckiej. Zaplanowane jest również oddzielne spotkanie z marszałkiem Senatu Tomaszem Grodzkim.

W ramach Campusu zaplanowane są także warsztaty filmowe, dziennikarskie czy językowo-kulturowe. Gośćmi popołudniowych spotkań będą m.in. Garri Kasparow, Agnieszka Holland, Martyna Wojciechowska, Urszula Dudziak, Andrzej Seweryn czy Marian Turski.

Prezydent Warszawy zwracał uwagę, że Campus ma również rozbudowany program kulturalny i sportowy. W ramach wydarzenia odbędą się również spektakle teatralne, koncerty oraz zajęcia sportowe. Pełen program Campusu wraz z listą gości dostępny jest na stronie wydarzenia campuspolska.pl.

Trzaskowski poinformował, że Campus na ponad 20 partnerów instytucjonalnych. "Głównie są to Amerykanie, czyli Open Society, inaczej mówiąc Soros (wymieniając tę nazwisko prezydent Warszawy zmienił głos), ale również Blooomberg, jest Fundacja Adenauera, która wzbudza najwięcej emocji po prawej scenie politycznej, ale również Fundacja Bölla i wielu innych partnerów, także polskich, takich jak FOR" - powiedział.

Jeden z głównych organizatorów Campusu poseł Sławomir Nitras dodał, że w Campusie jako prowadzący panele biorą udział przedstawiciele niektórych redakcji. "Proponowaliśmy wielu redakcjom, niektóre się zdecydowały, niektóre nie, nie mamy do nikogo pretensji. Tym, które się zdecydowały, chcemy serdecznie podziękować i cieszymy się, że rozumiecie, iż w żaden sposób to nie narusza niezależności dziennikarskiej, a nam zależy na projekcie, który nie jest nasz, ale należy do wszystkich, którzy się w niego angażują" - powiedział Nitras.

Trzaskowski z kolei wyjaśniał, dlaczego zaproszone są określone instytucje analityczne, a nie inne. "Odpowiedź jest prosta - prosili nas o to młodzi ludzie, odpowiadając na ich zapotrzebowanie, konstruowaliśmy program" - powiedział.

Partnerzy Campusu to: Open Society Foundations, Bloomberg Philanthropies, Fundacja Wolności Gospodarczej, Konrad Adenauer Stiftung, Miasto Olsztyn, Fundacja im. Heinricha Bölla.

Wśród partnerów merytorycznych są: National Democratic Institute, International Republican Institute, Klub Jagielloński, Krytyka Polityczna, Visegrad Insight, Fundacja Res Publica, Forum Obywatelskiego Rozwoju, Polityka Insight, Kultura Liberalna, Network.pl, Little Greenfinity.

Prezydent Warszawy podkreślał, że w organizację włączyło się bardzo wielu posłów, w tym prawie setka osób, która organizowała poprzednią edycję.

Pierwszy Campus Polska Przyszłości trwał w Olsztynie od 27 sierpnia do 1 września 2021 roku. Uczestniczyło w nim tysiąc osób w wieku 18-35 lat, a złożyło się na niego 116 wydarzeń (paneli, warsztatów, debat, spotkań z twórcami), w których wzięło udział 211 prelegentów.